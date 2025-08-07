V Franciji preplah zaradi portugalske ladjice, tudi mrtva je še strupena

Na jugozahodu Francije so pred dnevi zaprli več priljubljenih plaž, potem ko so ob obali večkrat opazili portugalsko ladjico (Physalia physalis) – strupeno morsko žival, ki spominja na meduzo. Prepoznamo jo po modrikasti barvi in napihnjenem plovnem mehurju.

Izvira iz tropskih krajev, a se zaradi sprememb temperature morja zdaj vse pogosteje pojavlja tudi ob atlantski obali Evrope. Ožig te živali je izjemno nevaren, lahko tudi smrtonosen, zato je bilo razumljivo zaprtje plaž v turističnih krajih Biarritz, Anglet, Bidart in Seignosse.

Nikar se je ne dotikajte! FOTO: Wildlife_walk/Getty Images

Mesto ožiga je treba sprati z morsko vodo.

Čeprav so nekatere plaže znova odprli, strokovnjaki opozarjajo, da se razmere lahko hitro spremenijo in da možnost ponovnega zaprtja ostaja. Portugalska ladjica se namreč lahko hitro premika z morskim tokom, kar pomeni, da lahko v kratkem času znova ogrozi obiskovalce.

Strupeni ožig je možen tudi po smrti

Obiskovalcem svetujejo, naj bodo pozorni na morebitne znake prisotnosti portugalske ladjice, in naj se izogibajo stikom z njo, tudi če je videti mrtva. Strupeni ožig je namreč možen tudi po smrti. Stik s portugalsko ladjico lahko povzroči hude bolečine, njeni ožigi povzročajo draženje kože, bruhanje, težave z dihanjem in v skrajnih primerih povečajo tveganje za utopitev, saj lahko bolečina ohromi plavalca.

Ran se ne izpira s sladko vodo, saj lahko to še poslabša reakcijo. Prav tako ni priporočljivo drgnjenje kože ali posipanje s peskom. Še najbolje je prizadeto mesto izprati z morsko vodo in čim prej poiskati strokovno zdravstveno pomoč.