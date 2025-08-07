RAN SE NE IZPIRA S SLADKO VODO

V Franciji preplah zaradi portugalske ladjice, tudi mrtva je še strupena

Njen ožig je lahko tudi smrtonosen.
Fotografija: Spominja na meduzo. FOTO: Idania Le Vexier/Getty Images
Spominja na meduzo. FOTO: Idania Le Vexier/Getty Images

A. J.
07.08.2025 ob 09:25
A. J.
07.08.2025 ob 09:25

Na jugozahodu Francije so pred dnevi zaprli več priljubljenih plaž, potem ko so ob obali večkrat opazili portugalsko ladjico (Physalia physalis) – strupeno morsko žival, ki spominja na meduzo. Prepoznamo jo po modrikasti barvi in napihnjenem plovnem mehurju.

Izvira iz tropskih krajev, a se zaradi sprememb temperature morja zdaj vse pogosteje pojavlja tudi ob atlantski obali Evrope. Ožig te živali je izjemno nevaren, lahko tudi smrtonosen, zato je bilo razumljivo zaprtje plaž v turističnih krajih Biarritz, Anglet, Bidart in Seignosse.

Nikar se je ne dotikajte! FOTO: Wildlife_walk/Getty Images
Nikar se je ne dotikajte! FOTO: Wildlife_walk/Getty Images

Mesto ožiga je treba sprati z morsko vodo.

Čeprav so nekatere plaže znova odprli, strokovnjaki opozarjajo, da se razmere lahko hitro spremenijo in da možnost ponovnega zaprtja ostaja. Portugalska ladjica se namreč lahko hitro premika z morskim tokom, kar pomeni, da lahko v kratkem času znova ogrozi obiskovalce.

Strupeni ožig je možen tudi po smrti

Obiskovalcem svetujejo, naj bodo pozorni na morebitne znake prisotnosti portugalske ladjice, in naj se izogibajo stikom z njo, tudi če je videti mrtva. Strupeni ožig je namreč možen tudi po smrti. Stik s portugalsko ladjico lahko povzroči hude bolečine, njeni ožigi povzročajo draženje kože, bruhanje, težave z dihanjem in v skrajnih primerih povečajo tveganje za utopitev, saj lahko bolečina ohromi plavalca.

Ran se ne izpira s sladko vodo, saj lahko to še poslabša reakcijo. Prav tako ni priporočljivo drgnjenje kože ali posipanje s peskom. Še najbolje je prizadeto mesto izprati z morsko vodo in čim prej poiskati strokovno zdravstveno pomoč.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

