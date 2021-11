V Evropi odobrili tableto proti covidu

Evropska agencija za zdravila (Ema) je danes odobrila izredno uporabo Merckove tablete molnupiravir proti covidu-19. Hkrati je Ema začela obravnavo Pfizerjeve tablete proti covidu-19. Zdravili bi lahko bili odločilni v boju proti covidu-19 v Evropi, ki se znova sooča z velikim porastom okužb z novim koronavirusom.

Obe tableti dveh ameriških farmacevtskih gigantov Merck in Pfizer potencialno predstavljata prelomen korak v boju proti covidu-19, saj študije kažejo, da zmanjšujeta tveganje za hospitalizacijo in smrt pri bolnikih z visokim tveganjem.

Ema je danes sporočila, da Merckove tablete proti covidu-19 še ni odobrila, vendar je »izdala nasvet«, tako da se lahko posamezne države članice Evropske unije odločijo, ali jo bodo uporabile v primeru porasta okužb z virusom sars-cov-2.

Za bolnike s tveganjem

»Zdravilo, ki trenutno ni odobreno v EU, se lahko uporablja za zdravljenje odraslih s covidom-19, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in pri katerih obstaja povečano tveganje za razvoj hude oblike covida-19,« je sporočila Ema.

Agencija je še dodala, da je »ta nasvet izdala v podporo nacionalnim organom, ki se lahko odločijo za morebitno zgodnjo uporabo zdravila pred izdajo dovoljenja za promet, na primer v nujnih primerih v luči porasta okužb in smrti zaradi covida-19 po vsej EU«.

Ni priporočljiva za nosečnice

Ema je še sporočila, da Merckove tablete proti covidu-19 ne smejo uporabljati nosečnice ali ženske, ki ne uporabljajo kontracepcije in bi lahko zanosile. "Ta priporočila so podana, saj so laboratorijske študije na živalih pokazale, da lahko visoki odmerki (tablete Merck) vplivajo na rast in razvoj plodu," je še sporočila Ema.

Ema s sedežem v Amsterdamu je ob tem še izrazila upanje, da bo Merckovo tableto molnupiravir lahko uradno odobrila do konca leta.

Posebej je Ema danes sporočila, da je začela s pregledom Pfizerjeve tablete proti covidu-19 paxlovid, in da bi lahko izdala podoben nasvet.