V Estoniji organizirajo maraton savnanja. Ena stvar je na tekmovanju strogo prepovedana

Otepää je znana kot zimsko glavno mesto Estonije, zadnji konec tedna pa se je tradicionalno prelevila v prizorišče enega najbrž najbolj zabavnih maratonov na svetu. Tam je namreč potekal maraton savnanja, pri katerem je cilj tekmovalcev v najkrajšem času obiskati čim več savn, ki so na voljo. Udeleženci za dodaten čar vedno poskrbijo z zabavnimi in vpadljivimi oblačili in tudi letošnje leto ni bilo izjema.

Pravila velevajo, da se tekmuje v skupinah. Vsaka skupina pred začetkom prejme zemljevid savn, pri njihovem iskanju pa lahko uporabljajo navigacijo. Poseben čip, kavcija, ki znaša 50 evrov, zagotavlja pravilno merjenje časa v savni. Kdor se ob vhodu in izhodu ne registrira, se mu obisk savne ne šteje. V skladu s pravili se udeleženci po potenju v vročih prostorih hladijo v ledeni vodi v luknjah v ledu, pa tudi razvajajo v masažnih kopelih – oboje jim prinese časovni bonus.

Alkohol strogo prepovedan

Čeprav tovrstno tekmovanje kar kliče po kakem kozarčku krepkega, je alkohol strogo prepovedan – tisti, ki ga zalotijo, da pije med tekmovanjem, je diskvalificiran. V vsaki savni je treba ostati najmanj tri minute, v nasprotnem primeru skupina prejme 15 kazenskih minut. Dogajanje dodatno začinijo skrivne savne, ki jih ni na zemljevidu.

Od savne do savne je treba priti čim hitreje. FOTO: Janis Laizans/Reuters

Zmagajo tisti, ki jih najhitreje obiščejo največ, hkrati pa je poskrbljeno tudi za tiste, ki se želijo le sproščati. Ti lahko mirno ignorirajo časovno komponento maratona in uživajo v savnah, kolikor jih je volja. Tisti, ki se v njih zadržijo dlje kot do 18.30, so avtomatično izločeni iz tekmovalnega dela in oklicani za uživače. Maratonu, ki traja od 2. do 3. februarja, sledi večerna zabava, na kateri si lahko tekmovalci odpočijejo.