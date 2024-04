V enem letu pretekel celotno dolžino Afrike

RUSS COOK​ je postal pri človek na svetu, ki je pretekel celotno dolžino afriške celine, filmski navdušenci pa so ga poimenovali kar resnični Forrest Gump. Sedemindvajsetletnik je za podvig potreboval slabo leto, na poti, dolgi 16.000 kilometrov, pa je večkrat tudi zrl smrti v oči. V Angoli so ga denimo oropali oboroženi zlikovci in ga skoraj ustrelili, v Kongu pa so ga za več dni za talca vzeli uporniki, oboroženi z mačetami.

Upam, da bom navdihnil še druge, ki sanjajo o nečem, a si ne upajo narediti prvega koraka.

Pot je mladenič začel na skrajnem jugu Republike Južne Afrike, v vasi Cape Agulhas, in potem ko je ob zahodni obali Afrike v 352 dneh pretekel več kot 376 maratonov, pred dnevi dosegel najsevernejši del Tunizije, kjer ga je pozdravila navdušena množica rojakov, ki so prav s tem namenom pripotovali iz Velike Britanije, pa tudi oboževalcev z vsega sveta, ki so vse leto spremljali njegov podvig.

Snidenje z domačimi je bilo ganljivo. FOTO: Zoubeir Souissi/Reuters

»Malo sem utrujen,« je na cilju dejal mladenič, ki je s tekom za dobrodelno organizacijo, ki pomaga mladim z duševnimi težavami, zbral več kot pol milijona evrov, nato pa si privoščil več kot dobrodošlo osvežitev v morju. Sledilo je težko pričakovano snidenje s partnerico, družino in prijatelji, ki jih ni videl slabo leto, pa seveda zabava, na kateri ni manjkalo Russove najljubše pijače jagodnega daiquirija. »Sem povsem običajen dečko, in če je tako velikanski podvig uspel meni, upam, da bom navdihnil še druge, ki sanjajo o nečem, a si ne upajo narediti prvega koraka. Zame je to tek čez Afriko, za druge tek za sanjami,« pravi Russ Cook.