V enem dnevu testirali 2,5 milijona ljudi, toliko jih je okuženih

Vse več držav po Evropi se odloča za ustavljanje javnega življenja ('lockdown') in sprejema vse strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, Slovaška pa se je kot prva odločila za testiranje celotne populacije. Izid tega svojevrstnega eksperimenta z zanimanjem spremljajo tudi druge države, med njimi Slovenija, saj naša vlada razmišlja, da bi izvedla nekaj podobnega.Preberite tudi:Ambiciozno testiranje okoli 5,4 milijona prebivalcev, v katerem sodeluje približno 45.000 zdravstvenih delavcev, vojakov in policistov, so začeli v soboto. Testiranja potekajo v okoli 5000 testnih centrih. Testiranje ni obvezno, a tistim, ki pri sebi ne bodo imeli negativnega izvida, ko jih bo ustavila policija, grozi plačilo globe oziroma bodo morali v samoizolacijo in ne bodo smeli v službo. Tisti, pri katerih bodo testi pozitivni, bodo morali nemudoma v 10-dnevno karanteno. Drugi krog testiranja naj bi izvedli prihodnji konec tedna.V soboto so besedah obrambnega ministratestirali 2,58 milijona Slovakov, od tega jih je bilo 25.850 oziroma malo več kot en odstotek pozitivnih in morajo v karanteno.Slovaški premierse je opravičil zaradi pritiska na državljane, a dodal, da je zahteva po testiranju upravičena in da bo ta ukrep rešil na stotine življenj. »To bo naša pot v svobodo,« je dejal. »Svoboda mora iti z roko v roki z odgovornostjo do šibkejših: onkoloških pacientov, starejših, oseb z drugimi boleznimi.« Nakazal je, da bi lahko omejili dosedanje ukrepe, ko bo testiranje končano, ali pa ukrepe zaostrili, če množično testiranje ne bo v celoti izvedeno.Slovaška je imela čez poletje nekaj tisoč primerov okužb zaradi hitro uvedenih ukrepov. V zadnjih tednih so začele številke naraščati, s tem pa strah, da bi šli Slovaki po poti Češke, ki ima največjo stopnjo smrtnosti v zadnjih dveh tednih v Evropi.