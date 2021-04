V enem dnevu 400 pogrebov, pokojnih nimajo več kam pokopati

Na pokopališču Vila Nova Cachoeirinha so izkopali posmrtne ostanke, da bodo naredili prostor za žrtve covida 19. FOTO: Amanda Perobelli Reuters



Za poletje napovedujejo tretji val

{embed_foto_L50}916924{/embed_foto_L50Brazilija ruši vse rekorde glede novega koronavirusa. V državi z 212 milijoni prebivalcev je samo v enem dnevu umrlo več kot 4000 ljudi s covidom 19, razmere pa so posebej kritične v velemestu Sao Paulo. Bolnišnice so prepolne, ljudje marsikje umirajo, medtem ko čakajo na zdravnika. Zdravstveni sistem se je sesul.Mrtvih je vsak dan toliko, da jih nimajo več kam pokopavati, zato so morale oblasti sprejeti drastične ukrepe. Tako so na glavnem pokopališču Vila New Cachoerinha v Sao Paulu izkopali stare grobove in premestili posmrtne ostanke 1056 oseb, da bi imeli kam pokopati žrtve covida 19.Od začetka pandemije je v Sao Paulu, mestu z 12,3 milijona ljudmi, umrlo več kot 77.000 ljudi, okužilo pa se jih je več kot dva in pol milijona. Samo v torek so imeli 419 pogrebov.Epidemijo v Braziliji razpihuje bolj nalezljiva brazilska različica. V Veliki Britaniji, od koder se je razširila britanska različica, ki podpihuje tretji val tudi v Sloveniji, pa imajo drugačne skrbi. Potem ko je bil njihov zdravstveni sistem v začetku leta močno obremenjen in so začeli množično cepljenje prebivalstva, se bojijo, da bi prehitro sproščanje ukrepov ponovno dalo veter v jadra epidemije.Potem ko bodo ukinili vse protikoronske ukrepe, bo poleti zelo verjetno sledil tretji val okužb z novim koronavirusom in smrti, so opozorili britanski znanstveniki, ki svetujejo vladi. Po njihovih napovedih bi lahko ponovno videli podobne številke covid 19 pacientov, kot so jih imeli na vrhuncu januarja letos.Tretji val okužb naj bi po projekcijah vrhunec dosegel konec julija ali v začetku avgusta. Te napovedi so vrgle resno senco dvoma na načrt premierja, po katerem bi vse omejitve glede socialnih stikov končali 21. junija. Po napovedih strokovnjakov naj delno sproščanje ukrepov, predvideno za naslednji teden, ko naj bi se odprle neživilske trgovine in ponujanje storitev zunaj, kot tudi ne tretji korak sproščanja ukrepov ne bi imela večjega vpliva na rast epidemije, kar pa nikakor ne velja za popolno sprostitev ukrepov. Po pesimističnem scenariju, ko bi se širjenje virusa po sprostitvi ukrepov ponovno močno povečevali in učinek cepljenja ne bi bil zadovoljiv, pa bi imeli podobno številke pacientov v bolnišnicah kot januarja, ko je bilo na zdravljenju skoraj 40.000 pacientov s covidom, 20. januarja pa so imeli 1820 smrti.