V Dubaju aretirali narkošefa Edina, veljal je za enega največjih preprodajalcev na svetu

Na zahtevo nizozemskega tožilstva so v Dubaju prejšnji mesec aretirali vodjo bosanskega narkokartela Tito in Dino Edina Gačanina, ki naj bi veljal za enega največjih preprodajalcev drog na svetu. Gačanin je zadnja leta živel v Dubaju, kjer so ga pred tremi leti že aretirali, a nato izpustili na prostost zaradi prepozno prispele dokumentacije. Izkazalo se je, da jo je »pozabil« poslati podkupljeni uradnik.

Zaradi tihotapljenja kokaina je bil že obsojen na več let zapora, a kazni nikoli ni odslužil. Simbolična fotografija. Foto: PU Koper

Čakajo na izročitev

Zaradi podkupovanja je lahko mirno živel tudi v rodni BiH. Nekateri policijski specialci, ki naj bi ga aretirali, so ga celo varovali, vsaj dva od njih sta pozneje postala njegova telesna stražarja v Dubaju. Tiskovni predstavnik nizozemskega državnega tožilstva je za medije potrdil, da je dubajska policija Edina Gačanina prijela, še vedno pa čakajo, da ga izročijo.

Gačanin je sicer rojen v BiH, odraščal pa je v mestu Breda na Nizozemskem. Tožilci so ga pred dvema letoma kazensko ovadili zaradi suma tihotapljenja okoli 2500 kilogramov kokaina, vrednega več deset milijonov evrov, iz Južne Amerike v pristanišči v Rotterdamu in Hamburgu.

To je en kup neumnosti.

Osumljen je bil tudi tihotapljenja kemikalij za proizvodnjo metamfetamina. V odsotnosti je prek odvetnika celo priznal krivdo in bil obsojen na sedem let zapora ter milijon evrov denarne kazni. A kazni ni nikoli odsedel.

Odvetnik Gačanina Leon van Kleef je za nizozemski medij povedal, da informacij o prijetju ne more komentirati. Po njegovih besedah je nesmiselno, da se njegovo stranko prikazuje kot enega največjih preprodajalcev mamil na svetu. »To je en kup neumnosti. Proti njemu poteka ena kazenska zadeva,« je dejal.