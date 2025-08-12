V družinskem avtomobilu umrl štiriletni otrok, NIJZ spet opozarja

Smrtonosna vročina je zajela dele Evrope, saj vročinski valovi in požari ogrožajo življenja. Tragedija se je zgodila v Italiji, kjer je zaradi toplotnega udara umrl deček.

Štiriletni deček iz Romunije je umrl v ponedeljek, le nekaj dni po tem, ko so ga našli nezavestnega v družinskem avtomobilu na Sardiniji.

Neimenovanega dečka so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Rim, a je umrl zaradi hudih možganskih poškodb, so sporočili iz bolnišnice, poroča Daily Mail.

Tragedija se je zgodila po tistem, ko je italijansko ministrstvo za zdravje izdalo rdeče opozorilo za sedem velikih mest, vključno z Bologno in Firencami.

Rdeči alarm velja v 16 mestih po vsej Italiji, medtem ko se okoli 190 gasilcev in vojska še naprej borijo z ognjem na gori Vezuv, zaradi katerega je narodni park zaprt za turiste. Vročinski val pa ne prizanaša niti Franciji – v Bordeauxu so izmerili rekordnih 41,6 °C, nove absolutne rekorde pa tudi v Bergeracu, Cognacu in Saint-Gironsu, poroča Météo France.

NIJZ: Nikoli ne puščajmo nikogar v parkiranem avtomobilu!

NIJZ je na facebooku danes objavil sporočilo za javnost, v katerem opozarja, naj nikoli ne puščamo nikogar v zaprtem, parkiranem avtomobilu niti za minuto.

V parkiranem avtu se lahko temperatura že pri 26 °C zunaj v pol ure dvigne na 45 °C. Otroci so še posebno ranljivi, saj se njihova telesna temperatura dviguje trikrat do petkrat hitreje kot pri odraslih. Če opazite otroka v zaprtem avtu, takoj pokličite 112. Enako velja za starejše, bolne, invalide in živali.

NIJZ opozarja tudi, da odprta okna ali predhodno hlajenje vozila ne preprečijo nevarnega segrevanja. Avto se lahko usodno segreje celo pri temperaturah okoli 21 °C v manj kot desetih minutah. Posebej poudarjajo, da se tragedije pogosto zgodijo ob spremembah rutine, stresu ali utrujenosti staršev, zato je pomembno, da si pomagamo z opomniki in vedno pred izstopom preverimo zadnje sedeže.