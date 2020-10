V dolgih vrstah čakajo na virus torto (FOTO)

REUTERS Konice so iz bele čokolade in posušenih malin.

REUTERS Povpraševanje po sladici, ki se imenuje kar virus, je veliko. FOTOGRAFIJE: David W Cerny/Reuters

Vsak po svoje se spopada z upadom turistov in gostov zaradi koronavirusa, ki se še naprej širi po svetu. Neka kavarna iz Prage, natančneje iz starega mestnega jedra, se je domislila izvirnega načina, ki je postal prava uspešnica, izdelujejo in prodajajo prav posebno sladico, ki je še kako v koraku s časom, v katerem živimo: je v obliki novega koronavirusa., mati sladice, če lahko tako zapišemo, je idejo dobila spomladi, pred prvim valom covida-19, za katerim na Češkem v zadnjih dnevih zboleva vse več ljudi. »Na internetu sem našla fotografijo virusa in do zadnje podrobnosti naštudirala, kako narediti posladek – katere barve naj bo, kako narediti konice, vse sem pripravila,« pravi. Sladica je malce manjša od žogice za tenis, ima čokoladno skorjo, v notranjosti se skrivajo pistacijin nadev in malinov pire ter maline na sredini, konice so iz bele čokolade in suhih malin. Sladica je skoraj takoj postala uspešnica, vsak dan jih prodajo več kot sto, povpraševanje pa je vse večje, ljudje čakajo v vrsti, da bi poskusili virus torto, kot ji rečejo. »Pandemija koronavirusa za nas pomeni velik upad prodaje, za več deset odstotkov, tako kot v drugih gostinskih obratih,« je dejal, ki je v kavarni Černa Madona na ulici Celetná vodja marketinga. V običajnih časih bi se v priljubljeni kavarni trlo turistov; kubistično zasnovan prostor zavzema pritličje stavbe, ki jo je leta 1911 zasnoval modernistični arhitekt, v njej pa je tudi češki muzej kubizma. »A obenem je bila tudi priložnost narediti korona torto, ki je simbol, kaže, da ni vse izgubljeno.«Budnikova, Ukrajinka, ki v Pragi živi zadnjih šest let, že snuje novo sladico, in sicer na temo vakcine proti covidu-19, ne le oblike, seveda, ampak predvsem okus: »Veliko limete bo in kanček alkohola.«