V desetih letih je obiskal vse države sveta (FOTO)

Oktobra 2013 je Torbjørn Pedersen pustil službo, partnerici in družini pomahal v slovo ter se odpravil na epsko dogodivščino – hotel je obiskati vse države sveta, in to ne da bi sedel na letalo. Poleg tega si je postavil še nekaj pravil, med njimi, da bo v vsaki državi preživel vsaj 24 ur, da ne bo zapravil več kot okrog 20 evrov na dan in da se ne bo vrnil domov, dokler cilja ne doseže. Konec maja letos je Thoru, kot ga kličejo prijatelji, uspelo in stopil je na tla še zadnje države, Maldivov, nato pa se počasi odpravil proti domu. Čeprav je bilo dogodivščine konec in bi lahko domov odletel, se je odločil, da bo ostal zvest samemu sebi ter se tudi z Maldivov na Dansko vrnil zgolj po površini Zemlje.

Veliko je tudi prepešačil.

Najprej se je podal s čolnom na Šrilanko in naprej v Malezijo, kjer se je vkrcal na ogromno tovorno ladjo MV Milan Maersk in se podal na 33 dni dolgo plovbo proti Danski. Tja je prispel pred dobrim tednom in doživel neverjetno dobrodošlico, kar 150 ljudi ga je prišlo pozdravit, mu čestitat in z njim proslavit uspešen zaključek desetletnega popotovanja. »Večino časa sem se osredotočal na vrnitev. Po določenem času imaš dovolj nevarnosti, bolečin, birokracije … Zadnje dni neizmerno uživam v hladnem in čistem danskem zraku, družbi družine in prijateljev, hladnem domačem mleku, tega pijem ob vsaki priložnosti, ki jo dobim,« je lokalnim medijem povedal popotnik, ki ga je v različnih državah obiskala tudi partnerica, leta 2016 sta se na drugi najvišji afriški gori Mt Kenya zaročila in se pet let pozneje tudi poročila. Thoru so bile v veliko pomoč pri popotovanju izkušnje, ki jih je pridobil v službi, več let je namreč delal za logistično podjetje, kjer se je naučil, kako načrtovati pot, katere ceste izbrati in podobno. Še preden je odrinil na pot, je sestavil tako dober načrt, da se ga je lahko držal skoraj ves čas. Nekaj presenečenj pa je kljub temu bilo.

Na poti domov

Pedersen namreč ni vedel, kako težko je vstopiti v Ekvatorialno Gvinejo, skorajda nemogoče, in kar štiri mesece je trajalo, da so mu končno odobrili vizum. Nato je prišla nova težava, vsi kopenski mejni prehodi z državo so bili zaprti in imel je veliko srečo, da je povsem po naključju spoznal moškega, ki je v Ekvatorialni Gvineji delal in ga je lahko prepeljal v državo. Več mesecev je čakal tudi na vizume za vstop v Sirijo, Iran, Nauru in Angolo, v Gani je staknil malarijo in preživel grozljivo štiridnevno neurje sredi Atlantika, ko je plul z Islandije v Kanado.