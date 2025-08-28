AZBEST

V Dalmaciji se sončijo na drobcih nevarnega salonita

Neurje je s strehe nekdanjega Salonita odpihnilo azbestno-cementne plošče, njihovi ostanki so tudi na plaži v mestu Vranjic.
Fotografija: Vranjic pri Splitu FOTO: Miroslav Lelas/Pixsell
Vranjic pri Splitu FOTO: Miroslav Lelas/Pixsell

I. R.
28.08.2025 ob 15:15
I. R.
28.08.2025 ob 15:15

Medtem ko se Splitčani borijo proti italijanski ladji Moby Drea, ki je prispela z namenom, da ji v ladjedelnici razstavijo predelne stene, ki vsebujejo azbest, v sosednjem Vranjicu vsak dan bijejo dolgoletni boj proti azbestnim odpadkom.

Neurje, ki je pred mesecem in pol opustošilo širše splitsko območje, vključno z Vranjicem, je s strehe nekdanjega Salonita odpihnilo velik del azbestno-cementnih plošč vsepovsod, z vetrom pa ti delci potujejo še veliko dlje, opozarjajo Vranjičani. Pravijo, da so velike kose odstranili in očistili, manjši pa so še vedno ostali.

Obiskovalci plaže Kosica, ki leži nasproti nekdanjega vhoda v Salonit, so se obrnili na uredništvo Slobodne Dalmacije in opozorili, da je na plaži, kjer se vsak dan kopajo družine z otroki, veliko tega zdrobljenega nevarnega materiala. Mimogrede, območje Kosice je še vedno vroča točka, ki je Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost oziroma država kljub številnim napovedim v preteklih letih še vedno ni rešila.

Kopalci v bližini tovarne FOTO: Saša Burić/cropix
Kopalci v bližini tovarne FOTO: Saša Burić/cropix
»Plaža v Vranjicu je prekrita z drobci salonita in različnimi odpadki brez kakršne koli zaščite ali opozorila, nekoč priljubljeno kopališče pa je zdaj simbol zanemarjenosti in potencialne ekološke nevarnosti. Kot prebivalka Splitsko-dalmatinske županije čutim potrebo, da opozorim na stanje, ki sem ga opazila na plaži v Vranjicu, v neposredni bližini nekdanje tovarne Salonit. Med bivanjem tam sem naletela na številne drobce salonita – materiala, za katerega je znano, da vsebuje azbest – raztresene po plaži in okolici. Poleg tega je območje prekrito s smetmi, plastiko in gradbenimi odpadki, ki se ne odstranjujejo,« pripoveduje občanka.

Vse to, pravi, ustvarja vtis zanemarjenosti in malomarnosti, čeprav gre za javni prostor, ki bi moral biti varen in dobro vzdrževan. »S tem pozivam pristojne institucije, naj se nujno odzovejo – naj izvedejo sanacijo območja, odstranijo nevarne snovi in ​​državljanom zagotovijo varen dostop do morja,« je zapisala in pozvala medije, naj to temo naredijo vidno, saj molk o azbestu ni le malomarnost – je grožnja zdravju, še navaja. »Človek se lahko samo vpraša: Kje je konec?« še povzema njene besede Slobodna Dalmacija.

Odpihnilo je del azbestno-cementnih plošč. Simbolična fotografija. FOTO: Ljubo Vukelič
Odpihnilo je del azbestno-cementnih plošč. Simbolična fotografija. FOTO: Ljubo Vukelič

Več iz te teme:

Dalmacija Vranjic plaža Salonit azbest

Priporočamo

Dvanajstletni Izak umrl v prometni nesreči, njegov izdelek zmagal na čipkarskem prvenstvu
Slovenec (77) prodajal strupeno marmelado, dva končala v bolnišnici. Policija ga je aretirala
Poglejte čarobno lokacijo, kjer se bosta poročila Robert Golob in Tina Gaber (FOTO)
Arso prižgal oranžno opozorilo, prihajajo nevihte, nalivi in toča

