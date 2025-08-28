V Dalmaciji se sončijo na drobcih nevarnega salonita

Medtem ko se Splitčani borijo proti italijanski ladji Moby Drea, ki je prispela z namenom, da ji v ladjedelnici razstavijo predelne stene, ki vsebujejo azbest, v sosednjem Vranjicu vsak dan bijejo dolgoletni boj proti azbestnim odpadkom.

Neurje, ki je pred mesecem in pol opustošilo širše splitsko območje, vključno z Vranjicem, je s strehe nekdanjega Salonita odpihnilo velik del azbestno-cementnih plošč vsepovsod, z vetrom pa ti delci potujejo še veliko dlje, opozarjajo Vranjičani. Pravijo, da so velike kose odstranili in očistili, manjši pa so še vedno ostali.

Obiskovalci plaže Kosica, ki leži nasproti nekdanjega vhoda v Salonit, so se obrnili na uredništvo Slobodne Dalmacije in opozorili, da je na plaži, kjer se vsak dan kopajo družine z otroki, veliko tega zdrobljenega nevarnega materiala. Mimogrede, območje Kosice je še vedno vroča točka, ki je Sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost oziroma država kljub številnim napovedim v preteklih letih še vedno ni rešila.

Kopalci v bližini tovarne FOTO: Saša Burić/cropix

»Plaža v Vranjicu je prekrita z drobci salonita in različnimi odpadki brez kakršne koli zaščite ali opozorila, nekoč priljubljeno kopališče pa je zdaj simbol zanemarjenosti in potencialne ekološke nevarnosti. Kot prebivalka Splitsko-dalmatinske županije čutim potrebo, da opozorim na stanje, ki sem ga opazila na plaži v Vranjicu, v neposredni bližini nekdanje tovarne Salonit. Med bivanjem tam sem naletela na številne drobce salonita – materiala, za katerega je znano, da vsebuje azbest – raztresene po plaži in okolici. Poleg tega je območje prekrito s smetmi, plastiko in gradbenimi odpadki, ki se ne odstranjujejo,« pripoveduje občanka.

Vse to, pravi, ustvarja vtis zanemarjenosti in malomarnosti, čeprav gre za javni prostor, ki bi moral biti varen in dobro vzdrževan. »S tem pozivam pristojne institucije, naj se nujno odzovejo – naj izvedejo sanacijo območja, odstranijo nevarne snovi in ​​državljanom zagotovijo varen dostop do morja,« je zapisala in pozvala medije, naj to temo naredijo vidno, saj molk o azbestu ni le malomarnost – je grožnja zdravju, še navaja. »Človek se lahko samo vpraša: Kje je konec?« še povzema njene besede Slobodna Dalmacija.