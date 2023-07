V Dalmaciji izbruhnil požar: v zraku trije kanaderji, ogrožene so hiše (FOTO + VIDEO)

Danes dopoldne je pri Primoštenu na Hrvaškem (precej blizu je Šibenik) izbruhnil požar, dim, ki se vije nad njim, pa je bilo mogoče videti od daleč.

Šibeniško-kninski županjski center je bil kmalu po 11. uri obveščen o požaru na odprtem območju Grebaštice, ki se je menda začel na območju zaselka Gornji Banovci.

Gasilci so se podali v boj z ognjem. Pomoč imajo tudi iz zraka. FOTO: Bralka

Poveljnik gasilcev iz Šibenika Volimir Milošević je dejal, da so na kraju dogajanja vsi razpoložljivi gasilci, zaprosili pa so tudi za pomoč iz zraka. Izpostavil je še, da pred ognjem skušajo obvarovati hiše v Gornjih Banovcih.

»Objekti so v neposredni nevarnosti, zato so tja razporejeni gasilci. Elektrika je odklopljena, policija pa na terenu regulira promet na delu jadranske magistrale, vse dovozne ceste pa so zaprte,« je dejal Milošević.

Na terenu je trenutno 56 gasilcev z 20 gasilskimi vozili. V zraku so trije kanaderji.

Zaradi nemotenega dela gasilcev je na območju kraja Grebaštica zaprta državna cesta D-8 od kraja Žaborić proti Primoštenu. Promet bo v smeri Splita preusmerjen na cesto D-58, so sporočili s šibeniške policije.

