V Černobilu nova drama, Rusi naj bi uničili edinstveni laboratorij: to hranijo v njem

Ruske sile naj bi »oropale in uničile« laboratorij v bližini jedrske elektrarne v Černobilu, ki je v prvih dneh invazije na Ukrajino padel v roke Rusije, piše HuffPost. »Ruski okupatorji so nezakonito zasedli najnovejši laboratorij,« so sporočili iz ukrajinske državne agencije za upravljanje območja izključitve, v katerem je elektrarna, ki je bila leta 1986 prizorišče jedrske katastrofe.

Po navedbah agencije laboratorij obdeluje jedrske odpadke in vsebuje visokoaktivne vzorce ter radionuklide, nestabilne radioaktivne izotope. »Laboratorij predstavlja edinstven kompleks močnih analitičnih zmogljivosti, ki ga nima noben drug v Evropi,« so še dodali. Ukrajinska agencija za jedrsko energijo je še v ponedeljek sporočila, da so nadzorniki sevanja okoli elektrarne prenehali delovati.

Rusi so v Černobil vstopili na samem začetku vojne, delavce pa zadržali kot talce. Po številnih pozivih mednarodne skupnosti naj bi jih pred dnevi izpustili.