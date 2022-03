Zelenski Zahodu: Ali tudi vi hočete, da nas počasi vse pobijejo? Štiričlanska družina ubita med begom (V ŽIVO)

7:24 Rusija je danes napovedala prekinitev ognja ter odprtje humanitarnih koridorjev v Ukrajini za evakuacijo civilistov. Koridorje naj bi vzpostavili za štiri ukrajinska mesta, tudi za ukrajinsko glavno mesto Kijev in pristaniško mesto Mariupol. Kasneje pa so sporočili še, da bodo civilistom omogočili prehod v Rusijo in Belorusijo.

Današnji podarki: - Rusi okrepili bombardiranje večjih ukrajinskih mest, med njimi Kijec, Černigov, Nikolajev, Harkov - Zelenski je v videoposnetku v nedeljo zvečer ob napovedi, da bodo napadli ukrajinski vojaško-industrijski kompleks zahod pozval, naj okrepi sankcije - Rusija je napovedala prekinitev ognja ter odprtje humanitarnih koridorjev v Ukrajini za evakuacijo civilistov. Koridorje naj bi vzpostavili za štiri ukrajinska mesta, tudi za ukrajinsko glavno mesto Kijev in pristaniško mesto Mariupol. Kridorji naj bi bili omogočeni danes med 7. in 10. uro.

Ruska stran je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočila, da naj bi prekinitev ognja začela veljati danes ob 10. uri, humanitarne koridorje pa naj bi poleg Kijeva in Mariupola vzpostavili tudi za Harkov in Sumi. Pri tem niso sporočili, ali bo prekinitev ognja začela veljati po moskovskem ali kijevskem lokalnem času. Prekinitev ognja naj bi bila zahteva francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki se je v nedeljo pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

V drugem videonagovoru pa je spet pozval Zahod naj zapre zračni prostor nad Ukrajino ali pa jim vsaj pomaga z letali, da se sami ubranijo pred ruskimi raketami in bombami. V nasprotnem primeru verjame, da tudi Zahod želi, da Ukrajince počasi pobijejo, je dejal v nagovoru, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva, je ruska vojska v humanitarne namene razglasila »režim tišine« in napovedala odprtje humanitarnih koridorjev.

Ali so koridorji res to, kar naj bi bili? Med bežanjem ubili štiričlansko družino

V kraju Irpin na zahodnem obrobju Kijeva je bila med evakuacijo ubita štiričlanska družina, dva odrasla in dva otroka.

Dogajanje spremljamo v živo:

7:00 Ruske sile so v nedeljo zvečer okrepile bombardiranje večjih ukrajinskih mest v središču države, severu in na jugu, je na ukrajinski televiziji povedal svetovalec predsednika Ukrajine Oleksij Arestovič. Rusija medtem Ukrajino obtožuje, da želi razstreliti raziskovalni jedrski reaktor v Harkovu. Arestovič je dejal, da je do zadnjega vala ruskih izstrelkov prišlo takoj po mraku. Napadajo območja okrog Kijeva in Černigova na severu države, Nikolajeva na jugu in Harkova, ki je za prestolnico Kijev drugo največje ukrajinsko mesto. Iz Harkova poročajo o škodi na televizijskem stolpu in stanovanjskih predelih. V Černigovu naj bi ruske bombe in rakete deževale po vsem mestu, Arestovič pa je dodal, da je stanje okrog predmestij Kijeva Buča, Gostomel in Irpin, kjer v nedeljo ni uspela evakuacija civilnega prebivalstva, katastrofalno. Evakuacije so propadle tudi v Mauripolu na jugu in Volnovahe na vzhodu.

Predsednik Volodimir Zelenski je v videoposnetku v nedeljo zvečer zahod pozval, naj okrepi sankcije. Zahodne voditelje je kritiziral, ker se ni nihče odzval na sporočilo ruskega obrambnega ministrstva, da bodo napadli ukrajinski vojaško-industrijski kompleks. Rusi so zaposlenim v tovarnah priporočili, naj ne hodijo v službo. »Noben svetovni voditelj se ni odzval in predrznost agresorja je jasen znak, da doslej sprejete sankcije niso dovolj,« je dejal Zelenski. Pozval je k ustanovitvi posebnega sodišča, ki bo kaznovalo ruske vojne zločine.

Rusko obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da nameravajo Ukrajinci razstreliti raziskovalni jedrski reaktor v Inštitutu za fiziko in tehnologijo v Harkovu, nato pa za uničenje obtožiti ruske sile. Rusko opozorilo je prišlo sicer nekaj ur potem, ko so Ukrajinci sporočili, da na poslopje inštituta padajo ruske rakete.

V pričakovanju novih pogajanj

Ruski in ukrajinski pogajalci naj bi se danes sešli na tretjem krogu pogajanj glede vojne v Ukrajini. Prekinitve ognja ne gre pričakovati, ker ruska stran zahteva, da Ukrajinci prej položijo orožje. Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo medtem odpotoval na Baltik, Meddržavno sodišče pa bo začelo obravnavo tožbe Ukrajine proti Rusiji.

Po napovedih bodo današnja pogajanja znova potekala na ukrajinsko-beloruski meji, začela na bi se ob 15. uri po krajevnem času. Eden od ukrajinskih pogajalcev je v nedeljo za ameriško televizijo Fox News dejal, da se niso pripravljeni pogajati o ozemeljski celovitosti, medtem ko naj bi bili odprti do pogovorov o odstopu od namere po vstopu v Nato.

Zadnjič so se pogajalci sešli v četrtek in se dogovorili za vzpostavitev humanitarnih koridorjev za civiliste, ki želijo zapustiti območje spopadov. Prvi koridor naj bi vzpostavili iz Mariupola na jugu države, a je evakuacija že dvakrat spodletela. Strani za to obtožujeta druga drugo.

Ukrajina je proti Rusiji zaradi napada vložila tožbo pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, s katero zahteva ukrepe sodišča za prekinitev spopadov. Sodišče bo danes začelo prvo obravnavo; najprej bo svoja stališča predstavila Ukrajina, predvidoma v torek pa še Rusija.

Ukrajina v tožbi zavrača rusko upravičevanje invazije z navedbami o ukrajinskem načrtovanju genocida nad ruskim prebivalstvom na vzhodu Ukrajine in nasprotno obtožuje Rusijo, da sama izvaja genocid nad Ukrajinci. Kdaj naj bi sodišče izreklo sodbo, ni jasno.

Zvečer naj bi se na nujni seji zaradi vojne v Ukrajini vnovič sestal tudi Varnostni svet ZN. Odločitev sicer ni pričakovati, saj ima Rusija pravico veta.