V cerkvi častijo nogometnega boga

Maradonovi častilci si lahko v cerkvi ogledajo tudi pravi pravcati križev pot.

V Mehiki so odprli prvo maradonsko cerkev, v kateri se lahko ljubitelji nogometa poklonijo eni največjih legend tega športa –. Njegove častilce – in ti so to v pravem pomenu besede – že ob vhodu pozdravi par velikih vaz z nogometnimi žogami in velika fotografija Maradone s tipičnim mehiškim klobukom charrom. Znotraj si lahko obiskovalci ogledajo tudi križev pot, ki na 14 postajah, tako kot v rimskokatoliških cerkvah, popiše Maradonovo življenje od otroštva do njegovih zgodovinskih srečanj z že pokojnim kubanskim voditeljemin papežemCerkev, ki stoji v mestu Puebla v osrednji Mehiki, časti religijo, ki so jo 30. oktobra 1998, na njegov 38. rojstni dan, v Argentini ustanovili oboževalci nogometnega velemojstra. Iglesia Maradoniana se je razširila tudi zunaj meja Argentine, ima pa že več kot pol milijona sledilcev.»Moja mama in oče, ki sta katoličana, pravita, da je to norost,« je novinarjem tiskovne agencije Reuters med obiskom maradonske cerkve v Puebli zaupala 22-letna nogometašica. »A nam, ki obožujemo nogomet, se zdi zelo lepo, da ima Maradona tudi v Mehiki toliko oboževalcev,« je dejala.Diego Maradona, ki je umrl novembra lani, kmalu po svojem 60. rojstnem dnevu, se je med največje igralce nogometa vseh časov vpisal po zmagi Argentine na svetovnem prvenstvu leta 1986., ki je odprl cerkev v Puebli, je poudaril, da gre za »prostor, kjer lahko govorimo o nogometu. To ni običajna cerkev, kjer moraš tiho sedeti in poslušati. Tukaj si del vsega. Ljudje so to sprejeli in se pri nas počutijo srečne. Videl sem jih jokati, se metati pod njegovo sliko, moliti. Prav dobro se mi zdi, da nisem samo jaz nor!«