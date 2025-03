Za primer apokalipse! V bunkerju hranijo 1,3 milijona sort semen

Če se zgodi katastrofa svetovnih razsežnosti, vi pa ste eden od redkih preživelih, se v sestavljanju novega življenja po apokalipsi najprej namenite na sever. Vaš cilj naj bo otok Spitsbergn v oddaljenem norveškem arhipelagu Svalbard v Arktičnem morju, kjer hranijo več kot 1,3 milijona sort semen. Svalbard Global Seed Vault jih hrani v trezorju pri temperaturah okoli –18 °C. Lokacija na naravno izrazito mrzlem območju zagotavlja, da bodo vzorci ostali zamrznjeni tudi v primeru izgube električne energije. Bunker obkrožata permafrost in debela skala, po zaslugi katerih se temperatura v njem ne bo usodno spremenila, tudi če bodo semena prepuščena naravnim vplivom. Če bi se zgodila katastrofa – naj bo to vojna ali naravna nesreča –, bi lahko trezor preživelim zagotovil dostop do vseh pomembnih sort pridelkov na svetu.

Največja prednost semenske banke je lokacija.

Pod milim nebom je le vhod. Fotografiji: Crop Trust/Facebook

Samo ta teden so v trezor prejeli več kot 14.000 novih vzorcev, od semen nordijskih drevesnih vrst iz Švedske do riža iz Tajske. Arktični trezor ima zmogljivosti za shranjevanje do 500 semen iz 4,5 milijona vrst poljščin – skupaj 2,5 milijarde semen. Od maja 2024 hrani več kot 1,3 milijona sort semen, ki izvirajo iz skoraj vseh držav na svetu.

Podobne semenske banke obstajajo po vsem svetu, vendar zaradi neugodne lokacije v primeru apokaliptičnih dogodkov ne bi obstale. »Mnoge so ranljive, izpostavljene ne le naravnim katastrofam in vojni, temveč tudi slabostim, ki se jim je mogoče izogniti, kot sta pomanjkanje financiranja ali slabo upravljanje,« pojasnjuje Crop Trust. Svalbard Global Seed Vault, ki je odprl svoja vrata leta 2008, ni idealen le po zaslugi lokacije. Najboljši je tudi, ker je oddaljen, a še vedno dostopen – je namreč skrajna severna točka, do katere je mogoče prileteti z rednim poletom. Zgradba ima pod milim nebom le vhod, večina pa je skrita v notranjosti gore. Stoji precej nad morsko gladino, zato je zaščitena pred morebitnim poplavljanjem oceanov.