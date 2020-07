V Bruslju po maratonskih pogajanjih končno dogovor, Janša zadovoljen

Iz Ljubljanice potegnili truplo

Ob 10.37 so opazili truplo v reki Ljubljanici med Fužinskim mostom in harfo – mostom na ljubljanski vzhodni obvoznici v Ljubljani. Posredovali so gasilci GB Ljubljana izvlekli žensko truplo na brežino ter ga predali pristojnim službam, poroča uprava za zaščito in reševanje. Identiteto trupla še ugotavljajo. Po do zdaj znanih podatkih policisti niso našli znakov, ki bi kazali na