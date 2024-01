V Britaniji operirali psičko s šestimi tacami

V Veliki Britaniji so operirali psičko s šestimi tacami, ki so jo našli zapuščeno na parkirišču. Odstranili so ji odvečni taci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Psičko po imenu Ariel so našli lani, nato je stekla akcija zbiranja sredstev za operacijo. Medtem so našli družino, ki skrbi zanjo.

Ariel, ki ima več prirojenih nepravilnosti, so operirali v veterinarski bolnišnici v Somersetu. Odstranili so ji odvečni taci, operacija pa je potekala brez težav, je povedal predstavnik bolnišnice.

Tudi CT-slikanje ni pokazalo nobenih dodatnih nepravilnosti, tako da upajo, da bo psička dobro okrevala.