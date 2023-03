V Britaniji napovedali hudo uro: veliko snega, hud veter in mraz. Nas to čaka tudi v Sloveniji?

Britanski državni hidrometeorološki zavod opozarja, da bo v naslednjih dveh dneh zapadlo veliko snega, kar bo vplivalo na cestni in letalski promet. Možno je tudi, da bodo nekateri kraji na podeželju zaradi tega ostali brez elektrike in celo brez spleta.

Najhujše naj bi danes čakalo osrednjo in severno Britanijo. Domnevajo, da bodo snežni meteži z močnimi vetrovi v tem delu Otoka nasuli kar 38 cm snega. Sky news poroča, da bo v Yorkshiru na severu države snežilo kar 31 ur skupaj.

Meteorologi napovedujejo hudo uro za danes ob 15. uri, vse do petka pa so možne snežne padavine, vendar se bo neurje potem umirilo.

V torek so na britanskem otoku izmerili najnižjo temperaturo letos, v naslednjih štirih dneh pa bo spet padla pod ničlo. Na Škotskem so včeraj zvečer izmerili –15,4 stopinje Celzija, kar je najnižja izmerjena marčevska temperatura vse od leta 2010. Enako nizko temperaturo so v sredo izmerili na jugu otoka, točneje v Bristolu, zato začasno celo zaprli tamkajšnje letališče.

Napovedujejo prihod arktičnega morskega zraka

Meteorologi pojasnjujejo, da se s severa britanskemu otočju približuje arktični morski zrak, ta bo tudi kriv za snežne nevihte. V četrtek je napovedan močan veter, ki bo raznašal zapadli sneg. Za sever je napovedano do 15 cm snega, na Škotskem pa do 25 cm. Snežno pošiljko bodo dobili tudi v mestih Manchester, Liverpool in Newcastle.

Bo neurje prineslo tudi k nam?

Napoved Agencije RS za okolje kaže, da v naslednjih 10 dneh ne bo ne snega ne mraza. Temperature bodo kar visoke, le zjutraj bodo od nedelje naprej pod ničlo. Kot kaže, pomlad res trka na vrata.

Danes dopoldne bo na zahodu in jugu še pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja, drugod bo deloma jasno. Popoldne bo po večini sončno. Sprva bo še pihal okrepljen jugozahodni veter, popoldne pa bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od 1 do 6, drugod od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 11 do 15 stopinj Celzija.