V Bosni in Hercegovini potrdili prvi primer opičjih koz

V Bosni in Hercegovini so potrdili prvi primer opičjih koz. Sum na bolezen so potrdili v sredo v univerzitetnem kliničnem centru v Sarajevu po opravljeni mikrobiološki analizi. Informacijo je za portal Faktor potrdila generalna direktorica kliničnega centra Sebija Izetbegović.

Pacient je v klinični center v Sarajevu prispel v torek. Ker je imel simptome bolezni opičjih koz, so opravili laboratorijske preiskave, te pa so v sredo potrdile sum.

V Evropi že več tisoč primerov

V aktualnem izbruhu opičjih koz v državah, kjer ta bolezen ni endemična, je bilo do preteklega tedna po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) potrjenih več kot 5.300 primerov, od tega kar 85 odstotkov v Evropi.

WHO je junija sklical izredni odbor strokovnjakov, ki je odločal, ali opičje koze predstavljajo grožnjo svetovnemu zdravju oziroma t. i. izredne razmere mednarodnih razsežnosti na področju javnega zdravja. Ocenili so, da izbruh opičjih koz še ni dosegel te ravni.