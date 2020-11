V bližini napada tudi zvezdnikov trener: Osem ur smo bili ujeti in čakali

»Ugasnite luči, zaprite vrata!«

Okoli 1000 ujetih po koncertu

V ponedeljek zvečer se je v središču Dunaja, povsem v bližini terorističnega napada , znašel tudi trener avstrijskega tenisača. Čilenec, dvakratni olimpijski zmagovalec iz Aten 2004 (posamezno in sv moških dvojicah), se je zvečer oglasil na twitterju.»Pozdravljeni, sem v središču mesta, povsem v bližini napada. Dovolili so nam, da smo se zatekli v restavracijo, zdaj opazujemo, kaj se dogaja, in čakamo, kdaj bomo lahko odšli,« je zapisal. Za njim je bila strašna noč. »Končno sem se vrnil v hotel. Po velikem šoku smo bili osem ur ujeti in čakali. Hvala vsem za podporo,« se je nato oglasil še po koncu drame.V neposredni bližini napada se je znašel tudi 53-letnik iz Spodnje Avstrije. Bil je na poslovni večerji v eni od restavracij, ko so glasno odjeknili streli. Nekdo je začel kričati, naj ugasijo luči in zaprejo vrata, vsi gostje pa so legli na tla. »Bilo je noro, vse nas je bilo zelo strah.«V restavraciji ni bil poškodovan nobeden, kmalu pa so prišli policisti in kraj zavarovali. V restavracijo so pustili tudi ljudi, ki so bili tedaj na ulici, kmalu po 10. uri pa so jih spustili domov in jim naročili, naj zapustijo središče mesta.Kronen Zeitung je objavil tudi pričevanje učiteljice, ki je bila na koncertu. »Nismo smeli zapustiti stavbe, naročili so nam, da se izogibamo izhodu. Bilo nas je okoli 1000, priskrbeli so nam vodo. Vsi smo bili v skrbeh in na telefonih spremljali, kaj se dogaja.«