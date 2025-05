V bližini meje s Slovenijo se je razvil tornado: to so posnetki upostošenja (VIDEO)

V četrtek je severovzhod Italije prizadel močan vremenski pojav, ko se je v popoldanskih urah nad krajem Buja v pokrajini Videm razvil tornado. Vrtinec, ki je bil viden že na več kilometrov razdalje, je povzročil škodo na objektih in infrastrukturi.

Po poročanju italijanskih medijev je tornado v Buji poškodoval več streh in povzročil padec dreves, kar je oviralo promet in je povzročilo infrastrukturne motnje.

(Oglejte si posnetek. Počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Podobno vremensko dogajanje so zabeležili tudi v kraju Pederobba v pokrajini Treviso, kjer je tromba zraka poškodovala več zgradb, vključno s tamkajšnjim pokopališčem, in podrla številna drevesa, poročajo italijanski mediji.

(Oglejte si posnetek. Počakate nekaj trenutkov, da se naloži):

Kljub obsežni škodi zaenkrat ni poročil o smrtnih žrtvah ali hujših poškodbah. Reševalne službe in civilna zaščita so nemudoma posredovale na prizadetih območjih, da bi ocenile škodo in zagotovile pomoč prizadetim prebivalcem.

(Oglejte si posnetek):