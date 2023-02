V Bethlehemu v Pensilvaniji prodajajo slovensko cerkev

Škofija v Allentownu v ameriški zvezni državi Pensilvanija se je odločila, da bo prodala skoraj 110 let staro slovensko cerkev sv. Jožefa v sosednjem Bethlehemu. Škof Allentowna Edward Cullen je leta 2008 zaradi pomanjkanja duhovnikov in varčevanja sprejel odločitev o zaprtju kar 47 etničnih cerkva, med njimi cerkve sv. Jožefa, vendar so se farani pod vodstvom upokojenega profesorja univerze Lehigh Stephena Antalicsa, potomca priseljencev iz Prekmurja, uprli in pritožili v Vatikan. Tako je bila od leta 2011 spet deloma odprta za dan svetnika sv. Jožefa in za pogrebe faranov.

Katoliška cerkev Svetega Jožefa v Bethlehemu. FOTO: Robi Poredoš

Leta 2012 je bila v cerkvi maša, ki je bila zelo dobro obiskana. S 400 farani so se je udeležili tudi predstavniki slovenske države, med njimi veleposlanik v ZDA Roman Kirn in generalni konzul v Clevelandu Jurček Žmauc. Odtlej so bile maše vsako leto, redno pa je somaševal frančiškanski pater Martin Krizolog iz New Yorka. Tamkajšnji cerkvi sv. Cirila se sicer čez nekaj let obeta podobna usoda kot cerkvi v Bethlehemu.

Škofija Allentowna je sporočila, da je cerkveno poslopje v Bethlehemu potrebno popravil, stroški vzdrževanja pa predstavljajo težavo za župnijo. Ta je škofijo uradno zaprosila za dovoljenje, da cerkev proda, neuradno za le nekaj več kot 170.000 ameriških dolarjev. Škofija se je odločila, da zaprtje in prodajo cerkve preloži še do zadnje svete maše ob prazniku sv. Jožefa 18. marca letos.

Dobitnik reda za zasluge Antalics je ponovno napovedal, da se ne bodo vdali, in si prizadeva za rešitev, ki bi omogočila, da cerkev ostane v rokah slovenske skupnosti, morda kot muzej ali kaj podobnega. Med drugim je po njegovih besedah škoda steklenih oken, ki so jih ob gradnji cerkvi darovale prekmurske župnije.

170.000 dolarjev naj bi le zahtevali.

Cerkev so na začetku 20. stoletja s prostovoljnimi prispevki in prostovoljnim delom zgradili slovenski priseljenci iz Prekmurja. V Bethlehemu deluje tudi edina slovenska protestantska oziroma evangeličanska luteranska cerkev v ZDA, ki je prav tako na prodaj.