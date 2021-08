V Benetkah nad množice kar z orožjem

80

tisoč obiskovalcev na dan se zgrinja v Benetke.

Po večmesečnem samevanju so Benetke letos poleti znova oživele, pravzaprav je naval na zgodovinsko mesto pri naših zahodnih sosedih tak kot še nikoli. Razburjenje med 50.000 prebivalci, ki se vsak dan izgubijo v 80.000-glavi množici turistov, je razumljivo, turistični delavci pa se držijo za glavo, saj obiskovalce že težko obvladujejo.Bentijo seveda tudi gostje, ki za vsako storitev plačajo bajno premoženje, potem pa obtičijo v dolgih vrstah, z vstopnico v roki ostajajo pred zaprtimi vrati kulturnih ustanov ali pa lačni zamudijo svojo rezervacijo v restavraciji. Benetke so se znašle v začaranem krogu, a mnogi za to krivijo mestne oblasti, ki bi glede na napovedane rezervacije prenočitev v okolici ter vnaprej nakupljene vozovnice in vstopnice morale predvideti takšen naval in ga ustrezno obvladati, se strinjajo tako razočarani turisti kot izčrpani turistični delavci, oblasti pa so, kot kaže, že našle odgovor na neznansko gnečo.Denimo, množice, ki ne morejo dočakati vaporettov ali vodnih avtobusov, obvladujejo kar oboroženi varnostniki, saj naj bi napetost zaradi dolgotrajnega čakanja v vrsti in na žgočem soncu pogosto že narasla do skrajnosti, tako da so med obiskovalci izbruhnili prepiri, kazale so se menda tudi že pesti, poroča CNN. Varnostniki ob najbolj obremenjenih urah stojijo na postajah vodnega avtobusa in s svojimi strogimi pojavami ohranjajo mir med čakajočimi, ki svoj gnev pogosto stresajo nad osebje vaporettov.Zaposleni se morajo držati strogih predpisov o dovoljenem številu potnikov, med katerimi pa velikokrat izbruhnejo celo sami domačini, besni, ker so v svojem lastnem kraju ostali brez prevoza zaradi tujih gostov, pa čeprav ti prinašajo bajne denarce v beneško blagajno, a po njihovem predvsem onesnažujejo in povzročajo nepotrebno gnečo.Podobni izgredi se dogajajo na avtobusnih postajah na trdnih tleh in parkiriščih, kjer so prosta mesta do zadnjega kotička zapolnjena že v zgodnjem dopoldnevu. Oboroženih mož tam menda še ni videti. Morda bo pri obvladovanju množic pomagala vstopnina, ki jo bodo začeli obračunavati prihodnje leto, da bi zmanjšali število dnevnih obiskovalcev; znašala naj bi od tri do deset evrov, gostje, ki bodo morali svoj prihod napovedati in ogled mesta rezervirati, pa bodo vstopali skozi posebne kontrolne točke.