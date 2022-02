V Beli hiši spet mačka (FOTO)

Predsednik in prva dama ZDA sta velika ljubitelja živali; njuni hišni ljubljenci tako pogosto nastopajo v medijih, stanovalcem Bele hiše pa nemalokrat delajo sive lase. Potem ko se je minulo poletje po trinajstih letih poslovil nemški ovčar Champ, triletni Major, ki je prerad kazal zobe, pa se je moral preseliti v Delaware, sta si Joe in Jill Biden omislila drugega psa, Commanderja, prav tako nemškega ovčarja, temu pa se je zdaj pridružila še muca Willow.

Willow je zadela terno: živi na najpomembnejšem naslovu v ZDA. FOTOGRAFIJI: Bela hiša/Reuters

Poimenovala sta jo po njenem rojstnem kraju, Willow Grove v Pensilvaniji, siva muca pa je stara dve leti, sta razodela zadovoljna zakonca, ki sta ljubljenko rešila iz zavetišča. Tam je živela od leta 2020, ko je nepovabljena stopila na oder, na katerem je nastopala bodoča prva dama med moževo predsedniško kampanjo; nekdo iz ekipe Bidnovih jo je ujel in peljal v zavetišče, kamor sta jo zakonca, ki muce nikoli nista pozabila, nedavno šla obiskat. Vzajemna naklonjenost je bila očitna in Willow je tako postala ponosna prva mačka. Kot je že zaupala prva dama, se zelenooka ljubljenka uspešno privaja na nov dom, z njeno navzočnostjo pa se je menda že sprijaznil tudi Commander.

3 predsedniki niso imeli hišnega ljubljenca.

V Beli hiši že dolgo ni živela muca, vse odkar je poginila India, ki je živela z družino Bush skoraj dve desetletji, pred njimi pa so se nad mucami navduševali še Clintonovi, Carterjevi in Fordovi. Psi so najpogostejši hišni ljubljenci predsedniških družin, tako je bilo tudi pri Obamovih, le trije predsedniki pa vrat Bele hiše niso odprli živalim, in sicer James Polk, Andrew Johnson in Donald Trump.