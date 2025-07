V bavarskem jezeru napadajo dvometrski somi

Nenadoma je prihrumel iz globin in planil. Agresivni som je v jezeru Brombach na severu Bavarske spet napadel. Že pred dvema tednoma je dvometrska riba napadla petero tamkajšnjih plavalcev. Nakar ji je sodil policist in jo ubil s službenim orožjem.

V sredo pa je som napadel 69-letnega moškega, ki je plaval v jezerski vodi. Med plavanjem ga je nekaj ugriznilo v roko. Nekako se mu je uspelo osvoboditi ter doseči obrežje, kjer so mu dali prvo pomoč. Policijski tiskovni predstavnik je povedal: »Moški je bil lažje poškodovan: utrpel je odrgnino. Velikosti živali ni bilo mogoče natančno določiti.« Jezero Brombach je odtlej zaprto za plavalce. Iz varnostnih razlogov so kopališče tudi ogradili.

Dvometrska riba se je lotila peterice plavalcev.

Organizacija za pravice živali Peta je pred dvema tednoma ostro obsodila policista, ki je soma ubil. Nemara tudi zato, ker so 90-kilogramsko žival potegnili iz jezera in iz nje v bližnji restavraciji naredili kar 120 porcij. V Peti so pozabili, da je velikanski som plaval proti množici plavalcev, zaradi ugrizov pa je bilo potem pet ljudi poškodovanih. Policist je ocenil je, da bi bilo nevarno, če ga ne bi ustrelil.

Zakaj som sploh napada ljudi, se zdaj mnogi sprašujejo. Dejstvo, da je to storil že drugi, je povezano predvsem s trenutno zelo nizko gladino vode v jezeru Brombach in drstitveno sezono. »Ribe ne najdejo več primernih mest ob obrežju, kjer bi lahko odložile svoja jajčeca,« je dejal eden izmed ribičev. Zato jih odlagajo tik pod kopalne ploščadi in jih zavzeto branijo.