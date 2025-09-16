V Banjaluki prižgali sveče za Kirka. Dodik: Bil je iskren prijatelj Srbov

V ponedeljek zvečer so se v Banjaluki zbrali nekateri funkcionarji RS in člani vladajočega SNSD, da bi počastili spomin na umorjenega konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

Več deset prebivalcev se je zbralo pred Palačo Republike, kjer so s prižiganjem sveč izkazali spoštovanje do ameriškega konservativnega aktivista.

Pred palačo so postavili njegovo fotografijo ob srbski in ameriški zastavi, pridružili pa so se jim tudi predstavniki institucij Republike Srpske, piše portal Provjereno.info.

»Patrioti po vsem svetu so postali žrtve«

»Menimo, da mora Banjaluka izkazati solidarnost z družino in ameriškim narodom. Patrioti po vsem svetu so postali žrtve. Ne smemo spregledati, da obstajajo tisti, ki se imajo za borce proti fašizmu, a uporabljajo vsa fašistična sredstva. Republika Srpska ne podpira takih vrednot,« je dejal Delegat v Domu narodov Radovan Kovačević. Dodal je, da se življenje Charlieja Kirka, ki je zagovarjal krščanstvo, družino in patriotizem, ni smelo tako končati.

»Kot predstavniki največje politične stranke v Republiki Srbski, katere predsednik je Milorad Dodik, in kot predstavniki oblasti smo želeli počastiti mladega človeka, ki so ga ubili tisti, ki jim je šlo le na živce, da razmišlja drugače in da se je zavzemal za vrednote krščanske družbe, družine in ljubezni,« je še dodal Kovačević.

»Mediji, ki so nas demonizirali, so normalizirali nasilje«

Politolog Mario Ćumurović je izjavil, da je Kirk umrl izključno zaradi svojega zavzemanja za krščanske tradicionalne vrednote in obrambo resnice. »Zbrali smo se, da izkažemo spoštovanje človeku, ki je umrl zaradi resnice. Upam, da bo Kirk mladim motivacija, da se borijo za vrednote, v katere verjamejo,« je dejal Ćumurović.

Njegov kolega, politolog Vojislav Savić, je poudaril, da nihče ne bi smel biti ubit zaradi svojega mnenja. Potegnil je vzporednico z devetdesetimi: »Isti mediji, ki so nas demonizirali, so tudi tisti, ki so normalizirali nasilje proti Kirku, kar je pripeljalo do tragedije.«

Dodik: Bil je iskren prijatelj srbskega naroda

Milorad Dodik je dejal, da je Republika Srpska poslala tiho in močno sporočilo, da sočutje in človečnost ne poznata meja, da srbski narod deli bolečino Kirkove družine in vseh ljudi, s katerimi deli vrednote, ter dodal, da sovraštvo nikoli ne more premagati povezanosti dobrih ljudi.

»Charlie Kirk je bil iskren prijatelj srbskega naroda in zagovornik skupnih vrednot svobode in vere, ki nas povezujejo,« je zapisal Dodik na omrežju X.