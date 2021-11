V Avstriji v pripravi lockdown za necepljene

Avstrijski kancler Alexander Schallenberg je danes sporočil, da naj bi v nedeljo v avstrijskem parlamentu potrdili odločitev za uvedbo zaprtja za necepljene proti covidu-19 po vsej državi. Kot ugibajo avstrijski mediji, bi to zaprtje lahko uvedli že v ponedeljek.

Avstrijski kancler je možnost uvedbe strožjih ukrepov za necepljene v bližnji prihodnosti nakazal v četrtek, danes pa je na novinarski konferenci sporočil tudi natančnejši časovni načrt. Tako se bo vlada v soboto na to temo pogovorila z deželnimi glavarji, v nedeljo pa naj bi o tem razpravljal še glavni odbor parlamenta in po pričakovanjih »prižgal zeleno luč« za uvedbo tovrstnega zaprtja, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je dejal Schallenberg, si želi zaprtja za necepljene po vsej državi, ne zgolj po posameznih deželah, kjer so se ponekod za ta ukrep že odločili. Gre predvsem za to, da bo dostop do javnih krajev omejen zgolj na tiste, ki bodo imeli dokazilo o cepljenju ali prebolelosti, ne pa tudi tistim, ki bi bili zgolj testirani.

Omejitve, ki so lani veljale za vse, bodo zdaj veljale zgolj za tiste, ki niso cepljeni. Splošnega zaprtja države in s tem solidarnosti z necepljenimi pa tokrat ne bo in ga ne sme biti, je tudi danes zatrdil avstrijski kancler. Necepljeni ne bodo preložili odgovornosti na cepljene, je še dodal.

Izrazil je sicer razočaranje, ker bo moralo priti do teh ukrepov. Cepiva proti covidu-19 je namreč na voljo dovolj, tudi za tretji oz. poživitveni odmerek, je dodal.

Najslabše v Zgornji Avstriji

Ali se bo zaprtje za necepljene začelo že s ponedeljkom, še ni povsem jasno, se bo pa to zagotovo zgodilo v Zgornji Avstriji, kjer je epidemiološka slika v celotni državi najslabša, pa tudi v sosednji Solnograški, je danes napovedal zdravstveni minister Wolfgang Mückstein, ki pa se vendarle ni želel vnaprej izrekati glede želje Schallenberga po lockdownu po vsej državi.

Prav tako je bil minister danes precej zadržan pri odgovarjanju na vprašanje, kako se bo nadziralo necepljene pri izvajanju ukrepov. Menil je, se bodo ukrepi spoštovali kljub luknjičavemu nadzoru. Kot je dejal, tudi v šolah ne preverjajo vsakega, pa vendar se ukrepi spoštujejo.

Obvezno cepljenje v zdravstvu

Minister je poleg tega napovedal tudi obvezno cepljenje za vse zaposlene v zdravstvenem in negovalnem sektorju. Podrobnosti sicer ni pojasnil, še poroča APA.

Za zaostrovanje ukrepov so se medtem odločili tudi na Dunaju, kjer pa zaprtja za necepljene vsaj zaenkrat ne napovedujejo. Tamkajšnji župan Michael Ludwig je danes popoldne sporočil, da bo v nočnih lokalih in na dogodkih z več kot 25 udeleženci po novem obvezen pogoj PC+, kar pomeni cepljen ali prebolel in obenem negativen na PCR-testu. Širi se tudi obvezna uporaba mask FFP2. Ukrepi naj bi v veljavo stopili prihodnji teden, po posvetu s pravniki in po za nedeljo napovedani odločitvi na zvezni ravni, je pojasnil Ludwig.

Obenem v prestolnici širijo cepljenje proti covidu-19. Dunajčani bodo lahko po novem poživitveni odmerek cepiva dobili že po štirih in ne šele po šestih mesecih kot doslej. V ponedeljek se poleg tega začenja cepljenje otrok, starih od pet do 11 let.

Zanimanje za cepljenje že večje

Zaostrovanje ukrepov proti necepljenim v Avstriji sicer že kaže rezultate in pripravljenost za cepljenje se povečuje. V prvih desetih dneh po uvedbi pogoja PCT na delovnih mestih so v Avstriji izvedli okoli 420.000 cepljenj, je sporočilo ministrstvo za zdravje. V desetih dneh pred tem so cepili le 157.000 ljudi.

Od 1. novembra je sicer večji del - 235.000 - odpadel na cepljenja s poživitvenim odmerkom. S prvim odmerkom se je cepilo 123.000 ljudi, 64.000 pa z drugim. Polno zaščitenih je sicer v državi okoli 65 odstotkov prebivalstva.

Epidemiološka slika v državi je sicer še naprej zelo zaskrbljujoča. V zadnjih 24 urah so v Avstriji zabeležili 11.798 novih okužb, kar je nekaj manj kot dan pred tem (11.975), a precej nad sedemdnevnim povprečjem (9937). 40 ljudi pa je v zadnjem dnevu zaradi covida-19 umrlo, kar je največ v enem dnevu od 20 aprila, ko so zabeležili 42 smrti.

Bolnišnično pomoč potrebuje 2294 ljudi ali enajst več kot dan pred tem, intenzivno nego pa potrebuje 436 ljudi ali štirje več kot dan pred tem, še poroča APA.