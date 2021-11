V Avstriji od ponedeljka uvedba pravila PC. Bo tako tudi pri nas?

V Avstriji so zaradi skokovitega povečanja novih okužb z novim koronavirusom zaostrili protikoronske ukrepe. Od ponedeljka bo tako za večino področij javnega življenja veljalo pravilo PC (prebolevnik ali cepljenj proti covidu-19), so se nocoj dogovorili avstrijska vlada in deželni glavarji posameznih zveznih dežel.

Pravilo PC bo tako od zdaj v Avstriji veljalo za hotele, gostinske lokale, kulturne in športne ustanove, storitveno dejavnost in za prireditve z več kot 25 osebami. Na delovnem mestu bo kot alternativa v veljavi še ustrezen negativni test na okužbo z novim koronavirusom.

Avstrijski kancler Alexander Schallenber je razmere v Avstriji označil za resne. Vajeti za necepljene je potrebno po njegovih besedah bolj zategniti, sploh v luči božičnih praznikov in zimske turistične sezone. »V avtomobilu uporabljamo varnostni pas, cepljenje je varnostni pas v pandemiji,« je dejal.

Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein je po srečanju dejal, da so odločitev za zaostritev ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom sprejeli skoraj soglasno. Dežela Gradiščanske je sicer že pred srečanjem sporočila, da zaostritvi zaradi visokega deleža cepljenih proti covidu-19 nasprotuje.

V prehodnem obdobju štirih tednov bo za tiste, ki so prejeli prvi odmerek cepiva proti covidu-19, veljalo, da so pogoj cepljen izpolnili, če bodo hkrati predložili negativni PCR-test na okužbo z novim koronavirusom, na spletni strani poroča avstrijski časnik Kronen Zeitung

Na Dunaju so nocoj na celotni ravni države tudi poenotili pravilo zaščitnih mask, maske vrste FFP2 bodo poslej obvezne v vseh trgovinah, muzejih in knjižnicah. Veljavnost digitalnih potrdil so z leta dni skrajšali na devet mesecev po drugem odmerku, s čimer naj bi prebivalce spodbudili k odločitvi za poživitveni odmerek cepiva.

Vsi, ki so se doslej proti covidu-19 cepili s cepivom proizvajalca Johnson & Johnsom, za katerega zadostuje en odmerek, bodo od 3. januarja prihodnje leto za veljavno digitalno potrdilo potrebovali še poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19.

V Avstriji so danes potrdili 9388 novih okužb z novim koronavirusom, s čimer so skoraj podrli dosedanji rekord iz lanskega novembra, ko so v 24 urah potrdili 9586 okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 32 covidnih bolnikov. Povečuje se tudi pritisk na bolnišnice.

V avstrijskih bolnišnicah se trenutno zdravi 1831 covidnih bolnikov, kar je pet več kot dan prej. Na intenzivni negi je 356 ljudi, kar je štiri več kot v četrtek, v primerjavi s prejšnjim tednom pa jih je 76 več.

Največ novih okužb so z 2461 primeri potrdili v Zgornji Avstriji, sledita Spodnja Avstrija (1841) in Dunaj (1298).