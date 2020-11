V Avstriji nič več Fuckinga

800 let je star Fucking, pardon, Fugging.

Ime je pritegovalo turiste in jih spravljalo v dobro voljo, in čeprav so bili domačini, kakšnih sto jih je, nekaj časa veseli pozornosti, jim je zdaj prekipelo. Na sestanku krajevne skupnosti so sklenili, da bodo vasici Fucking spremenili ime – v Fugging. Čeprav Fucking v nemščini nima pomena, pa je še kako pomenljivo in posledično zabavno za tuje oziroma angleško govoreče turiste. Fucking, ki leži 33 kilometrov severno od Salzburga, je sicer brez pozornosti in v miru živel skoraj osemsto let: prvi prebivalci so bili člani družine Fuck, pripona -ing je sledila malce pozneje. Na vulgarno konotacijo so jih opozorili šele ameriški in britanski vojaki ob koncu druge svetovne vojne, ki so jim prinesli svetovno pozornost.Ta je bila za turizem dolgo zelo dobrodošla, zadnja leta pa škodljiva, saj so nekateri objestni obiskovalci kradli celo obcestne table, ki so jih seveda potem morali nadomeščati z občinskim denarjem. Preprosto ime Fugging jim bo, tako so prepričani, znova prineslo mir, vulgarne povezave pa, kot kaže, ne motijo prebivalcev krajev s podobno zanimivimi imeni po svetu, denimo urugvajskega Penisa, ruske Vagine, ameriškega pohotnega Hornytowna itn.Spolno namigovanje sicer ni edino, kar jezi in stigmatizira prebivalce, spomnimo, pred časom so preimenovali kanadski Asbestos, ki je dolga leta nosil ime po razvpitem rudniku. Zdaj se imenuje Val-des-Sources, tako je namreč odločila večina volivcev, starejših od 14 let. Rudnik azbesta, nekoč največjega na svetu, so zaprli leta 2011, uporabo te snovi pa je Kanada prepovedala šele leta 2018. V mestu so se od takrat na vse pretege želeli znebiti imena, ki jim je menda onemogočalo razvoj in napredek.