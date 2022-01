V Avstriji kmalu spoščanje ukrepov

V Avstriji bodo februarja nadaljevali sproščanje ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja novega koronavirusa. S 5. februarjem bodo lahko gostinski in drugi lokali delovali do polnoči, v tednih kasneje pa bo odpravljen pogoj PC (preboleli in cepljeni) v trgovini in gostinstvu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Z začetkom šolskih počitnic 5. februarja bo v Avstriji prestavljena ura splošnega zaprtja s sedanje 22. ure na polnoč, je na tiskovni konferenci danes napovedal avstrijski kancler Karl Nehammer.

V trgovini bo pogoj PC prenehal veljati z 12. februarjem. V trgovino bo lahko vstopal vsakdo, potrebni ne bodo niti testi, bodo pa morali obiskovalci nositi maske FFP2.

V gostinstvu in turizmu pa bo z 19. februarjem pogoj PC zamenjal pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Za vstop v lokale in hotele bo tako v primeru, da oseba ni cepljena ali ni v zadnjem času prebolela covida-19, morala predložiti negativen rezultat PCR-testa, ki ne bo starejši od 48 ur. Če PCR-testa ne bo mogoče opraviti, bo zadostoval tudi hitri antigenski test, star največ 24 ur.

Uveljavlja se ovezno cepljenje

Od 5. februarja se bo na srečanjih, pri katerih ni določenega sedežnega reda, lahko družilo 50 ljudi, sedaj je to število omejeno na 25. Spremembe se obetajo tudi v šolah, a jih bodo predstavili šele naslednji teden, še dodaja APA. Sproščanje ukrepov vlada utemeljuje z dejstvom, da kljub velikemu številu okužb z različico koronavirusa omikron stanje v bolnišnicah ostaja stabilno.

V Avstriji bo sicer od februarja naprej obvezno cepljenje proti covidu-19. Obveznost bo veljala za vse, ki so starejši od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je predvidena globa do 3600 evrov.

Avstrijci so danes poročali o novem visokem številu okuženih v državi. V zadnjih 24 urah so zabeležili 34.748 novih primerov, kar je za soboto rekord.