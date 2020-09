V Asbestosu bodo volili novo ime

1880. so odprli rudnik azbesta in si zapečatili usodo.

Ime nedvomno nosi negativno konotacijo, nekateri ga opisujejo celo kot zlovešče, strupeno, smrtonosno. Asbestos v kanadskem Quebecu mrzlično išče novo poimenovanje, o usodi predlogov pa bodo odločali na volitvah, na katerih bodo lahko sodelovali vsi prebivalci, starejši od 14 let. Nesrečni Asbestos sicer poseljuje skupno 7000 duš, ki so že pošteno site kritik na račun izvora imena domačega kraja. Tam je namreč nekoč deloval največji rudnik azbesta na svetu, za katerega je zaslužen oziroma kriv, izvira pa s konca 19. stoletja, ko so začeli to skupino naravnih silikatnih materialov zaradi izjemne vzdržljivosti in odpornosti proti številnim dejavnikom ter cenovne dostopnosti množično uporabljati pri gradnji. A danes zelo dobro vemo, da je ta material izjemno škodljiv za zdravje, saj vdihavanje azbestnih vlaken med drugim povzroča pljučnega raka, zato so rudniki azbesta morali vzeti slovo, material pa so z obstoječih gradenj odstranili.Toda ime je ostalo in prebivalci Asbestosa si zaradi negativnega prizvoka želijo spremembe, poroča britanski Guardian, povrhu pa je v minulih letih pregnalo številne morebitne vlagatelje, je zaskrbljen tudi župan, ki bo na pobudo prebivalcev sklical posebne lokalne volitve. Na njih bodo izbirali med štirimi kandidati, ki so jih izbrali izmed več kot tisoč predlogov, največ možnosti za zmago imajo tako Phénix po mitološki ptici, ki se je znova rodila iz ognja, Apalone po posebni vrsti želve, ki živi v bližini, Trois-Lacs (Tri jezera) po drugem večjem predelu mesta ali pa Jeffrey, po ustanovitelju rudnika. Najmanj možnosti ima prav zadnji, saj bi mesto tako šlo z dežja pod kap, težava pa je tudi ta, da gre za angleško ime, ki pa po mnenju večine v pretežno francosko govorečem kraju ne pride v poštev. Mimogrede, azbestu po francosko pravijo l'amiante.