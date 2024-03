V albanskem rudniku prišli do velike najdbe

V albanskem rudniku kroma so odkrili doslej največje naravno nahajališče plinastega vodika. Kakor so zapisali raziskovalci v študiji, objavljeni v strokovni reviji Science, so zaznali, da vodik pronica skozi bazen vode globoko v rudniku Bulqizë. Nahajališče bi lahko odprlo pot novim, čistejšim načinom zajemanja vodika, ki bi ga lahko uporabili za gorivo.

Vodik v plinastem stanju je že dolgo iskan kot alternativa fosilnim gorivom, saj ga je mogoče sežgati brez sproščanja toplogrednih plinov. Vendar je bilo doslej naravne vire vodika težko dobiti; po navadi ga proizvedejo iz zemeljskega plina s postopkom, ki porablja energijo in oddaja ogljikov dioksid. Znanstveniki so na splošno predvidevali, da visoka reaktivnost plina preprečuje njegovo kopičenje v velikih podzemnih nahajališčih.

Vodik je najpogostejši element v vesolju, a je v čistem stanju razmeroma redek. FOTO: Dzika_mrowka/Getty Images

To se je začelo spreminjati, ko so leta 1992 v rudniku Bulqizë v Albaniji prvič odkrili vnetljiv plin. Velike eksplozije v letih 2011, 2017 in 2023 so spodbudile sume, da je plin brez vonja res vodik, in raziskovalci so zdaj ugotovili, da bi rudnik lahko dejansko sedel na vrhu preloma, ki vsebuje od 5000 do 50.000 ton vodika.

Z analizo plina, ki je brbotal skozi vodni bazen, so ugotovili, da vsebuje 84 odstotkov vodika, skupaj z manjšimi količinami metana in dušika. Z izračunom pretoka plina so dognali, da bazen izpusti približno 11 ton vodika na leto oziroma dobrih 30 kilogramov na dan. Skupaj z drugimi tokovi v vrtini in jašku v istem rudniku naj bi na leto ušlo približno 200 ton vodika.

Po navadi ga proizvajajo iz zemeljskega plina s postopkom, ki porablja energijo in oddaja ogljikov dioksid. FOTO: Timm Reichert/Reuters