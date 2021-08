V Afganistanu popoln kaos, predsednik zapustil državo

Predsednik Ašraf Gani je pobegnil FOTO: Stringer Reuters

Afganistanski predsednikje zapustil državo, je sporočil njegov podpredsednik. Gani je državo zapustil, potem ko so talibani zavzeli večino mest v Afganistanu in danes obkolili tudi prestolnico Kabul. »Nekdanji predsednik Gani je zapustil državo,« je na Facebooku zapisal Abdulah, ki vodi tudi svet na nacionalno spravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Afganistanski talibani so sicer danes sporočili, da v prihodnjih dneh pričakujejo miren prenos oblasti, in napovedali, da ne bodo izvajali nasilja nad ljudmi.Nemčija je danes zaradi prihoda talibanov v Kabul zaprla svoje tamkajšnje veleposlaništvo, je sporočilo nemško zunanje ministrstvo. Rusija medtem za zdaj ne želi evakuirati veleposlaništva v Afganistanu, je sporočil predstavnik ruskega zunanjega ministrstva.Varnostne razmere v Afganistanu so se dramatično poslabšale, so na nemškem zunanjem ministrstvu zapisali v opozorilu in nemške državljane pozvali, naj državo nemudoma zapustijo.