ZARADI STAROSTI IN RESNE BOLEZNI

V 81. letu starosti je umrl vietnamski voditelj Nguyen Phu Trong

Trong je bil kot generalni sekretar komunistične stranke 13 let najpomembnejši politik v državi. Med letoma 2018 in 2023 je zasedal tudi predsedniško mesto in velja za enega najvplivnejših vietnamskih politikov v zadnjih desetletjih.