V 106 dneh pretekla 106 maratonov

Neustrašna in neustavljiva: tako jo opisujejo prijatelji in svojci, ki so na neverjetni tekaški epopeji spremljali Kate Jayden. Britanka iz Derbyshira se je namreč zavihtela na maratonski vrh, potem ko je v 106 zaporednih dneh opravila kar 106 42-kilometrskih preizkušenj. In to s poškodovanim kolenom!

Tek jo je rešil

Preiskava je nazadnje pokazala celo na zlom v kolenu. FOTO: Twitter

Podvigu se je poklonila tudi Guinnessova knjiga rekordov, 35-letnica pa je z izzivom zbirala tudi dobrodelna sredstva in izbranim organizacijam namenila 50 tisočakov. Sprva je načrtovala okroglih 100 maratonov, a je potem sklenila podaljšati preizkušnjo in tako za dva dni prehiteti Američanko Jacky Hunt-Broersma. A ne glede na rivalstvo sta se ženski na daljavo poklonili druga drugi in si izrazili občudovanje. Pohvale si vsekakor zaslužita obe, obema je tek omogočil nov začetek v življenju, okrevanje in nov smisel, se strinjata. Jacky se je namreč teku posvetila po prebolelem agresivnem kostnem raku, ki ji je vzel nogo, a ji to ni odvzelo poguma. Po napornem navajanju na protezo se je lotila še teka, ta pa jo je začel osrečevati, toliko, da preprosto ni mogla odnehati, razdalje so bile čedalje večje, dokler ni dosegla maratona. Tudi za Kate je tek odrešitev, vso mladost se je namreč spopadala z motnjami hranjenja, med napornimi terapijami pa se je naučila spoštovati svoje telo; tek ji je nova spoznanja le še pomagal utrditi, v njeno življenje je vnesel red in disciplino, je zadovoljna.

Po 46. dnevu je v levem kolenu nenadoma začutila bolečino, a se nanjo ni ozirala. Hotela je doseči stotico za vsako ceno, pa čeprav se je zavedala, da je njeno ravnanje neodgovorno in da si bo morda pridelala dolgotrajno poškodbo. Preiskava po koncu podviga je zares potrdila strahove, pokazala je celo zlom v sklepu in naznanila dolgo okrevanje, a 35-letnica ne obžaluje, da se ni ustavila. Svoj veliki cilj, vpis v Guinnessovo knjigo, je dosegla, in tudi če je odtekla zadnji maraton, nič ne de, pravi. Bo pa v prihodnje kolesarila!