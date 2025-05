Ustvarili nov virus, da bi z novo pandemijo rešili Putina? Šokantne trditve iz Kremlja

Šokantne trditve prihajajo iz razvpitega Telegram kanala General SVR, ki se sklicuje na notranje vire iz Kremlja. Po navedbah te anonimne skupine je Rusija ustvarila nov pandemični virus – skupaj s cepivom – in naj bi ga uporabila kot orodje za ohranitev oblasti Vladimirja Putina.

Skupina, ki že dlje časa objavlja divje teorije o razmerah v ruskem vrhu, tokrat trdi, da se »vojni jastrebi iz Politbiroja« pripravljajo na morebitno krizo, ki bi lahko ogrozila obstoj režima. Ena od možnosti, o kateri naj bi razmišljali, je sprožitev nove svetovne pandemije, s katero bi preusmerili pozornost od notranjepolitičnih težav v državi.

»Virus so razvili in testirali ruski znanstveniki, pri čemer so upoštevali napake, storjene pri ustvarjanju in širjenju covida-19,« trdi kanal General SVR. Dodajajo, da naj bi cepljenje že bilo razvito, uspešno naj bi prestalo tudi vsa testiranja, proizvodni obrati naj bi bili že pripravljeni za množično proizvodnjo.

Ustvarili naj bi virus za novo pandemijo. Simbolična fotografija. FOTO: Bernadett Szabo Reuters

Po trditvah kanala je cilj ustvariti globalno krizo, ki bi delovala kot protiutež notranjim pretresom v državi in utrdila oblast vodstva – ali pa njegovega domnevnega dvojnika. General SVR namreč že dlje časa širi govorice, da je pravi Vladimir Putin umrl zaradi srčne odpovedi, njegovo telo pa naj bi bilo shranjeno v zamrzovalniku v rezidenci Valdaj, medtem ko naj bi državo vodil dvojnik pod nadzorom t. i. političnega odbora.

Zakaj bi Putin sploh potreboval rešitev za svojo oblast?

Čeprav Putin uradno še vedno uživa visoko podporo, saj naj bi mu po podatkih Statista aprila 2024 zaupalo kar 90 odstotkov Rusov, je v času pandemije covida njegova priljubljenost vidno upadla. Analitiki opozarjajo, da se kljub zunanji enotnosti v ozadju stopnjujejo napetosti, ki bi lahko ogrozile oblast.

Vir ni navedel ali pojasnil, kaj točno se dogaja v Rusiji, da bi lahko Putin izgubil položaj. Čez nekaj dni se sicer uradno izteče 13. leto njegovega mandata, v prvih dveh mandatih (2000-2008) pa je skupno preživel osem let, nato je to vlogo za štiri leta izgubil proti Dmitriju Medvedjevu.

Telegram kanal General SVR je že v preteklosti objavljal številne nepreverjene informacije, ki jih ni mogoče neodvisno potrditi. Kljub temu njihove objave pogosto pritegnejo pozornost tako Zahoda kot Rusije, saj razkrivajo, kakšna je podoba režima v očeh tistih, ki trdijo, da imajo vpogled v zakulisje.