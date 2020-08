Ustrelil ga je vpričo treh sinov, zdaj ne bo več hodil

Odvetnik družine Jacoba Blaka, ki ga je v nedeljo policist v Wisconsinu ustrelil v hrbet, je v torek sporočil, da je 29-letnik paraliziran od pasu navzdol in verjetno ne bo več hodil. Policija še ni pojasnila, zakaj je bilo uporabljeno strelno orožje, zaradi česar so dele ZDA spet zajeli nasilni protesti.



Za zdaj je jasno le to, da je Jacob Blake posredoval v sporu med dvema ženskama, policisti pa so ga poskušali aretirati, pri čemer je eden od njih sedemkrat ustrelil in ga nekajkrat zadel. Ustrelil ga je naravnost v hrbet, in to pred njegovimi tremi sinovi, ki so ga čakali v avtomobilu. Žrtev ima strelne rane v trebuhu, preluknjano črevesje, poškodovano ledvico in jetra.



»Ustrelili so ga, kot da je navaden nič. Ni navaden nič. Moj sin je človek in ni nič,« je na novinarski konferenci dejal Jacob Blake starejši. Mama ustreljenega Julia Jackson je pozvala h koncu nasilja, ker ga sin ne bi podpiral, in dejala, da moli za policiste.



Družinski odvetnik Ben Crump je vložil civilno tožbo proti policiji mesta Kenosha s 100.000 prebivalci, preiskavo dogodka pa je prevzelo pravosodno ministrstvo države Wisconsin.



Blake je bil ustreljen le tri mesece po tem, ko je policist v Minneapolisu zadušil Georgea Floyda, zaradi česar so ZDA zajele množične in uvodoma tudi nasilne demonstracije. Zdaj so najprej izbruhnile v Kenoshi v nedeljo in se nadaljevale v torek, ko so se razširile po drugih delih ZDA. Med drugim spet protestirajo v Portlandu, Seattlu, Minneapolisu in New Yorku.



Demokratski guverner Wisconsina Tony Evers je dejal, da podpira mirne proteste, vendar pa tega, kar so videli v noči na torek, ne bo dovolil. Evers je sicer v ponedeljek zvečer uvedel policijsko uro in poslal na ulice Kenoshe 100 pripadnikov narodne garde.



Policijska ura se je gladko kršila, protestniki pa so uničevali avtomobile in zažigali ter celo rušili zgradbe. Evers je število vojakov na ulicah povečal na 250.



Protesti se bodo nadaljevali, dokler policisti, ki so vpleteni v incident, ne bodo identificirani, odpuščeni in aretirani. Za zdaj so le na prisilnem dopustu, identificirali pa jih še niso.