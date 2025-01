Ustavljen izvoz ruskega plina v Evropo: To je zgodovinski dan!

Z novim letom se je iztekel sporazum med Moskvo in Kijevom o tranzitu plina, ki ga Ukrajina zaradi nadaljevanja ruske invazije na državo noče podaljšati. Ruski energetski velikan Gazprom je bil zaradi tega davi prisiljen prekiniti dobavo plina prek Ukrajine v Evropo.

Evropske države so se na ta scenarij pripravile

Ukrajina je že dlje časa poudarjala, da pogodbe zaradi ruske invazije ne namerava podaljšati, zaradi česar so se lahko evropske države na ta scenarij pripravile.

»Ustavili smo tranzit ruskega plina. To je zgodovinski dogodek,« je sporočil ukrajinski minister za energetiko German Galuščenko. Izjava ukrajinskega ministrstva za energetiko je sledila po izteku petletne pogodbe med Gazpromom in ukrajinskim Naftogazom. »Rusija izgublja svoje trge, utrpela bo finančne izgube. Evropa je že sprejela odločitev o opustitvi ruskega plina,« je dodal.

Gazprom je danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil, da je zaradi ukrajinske nepripravljenosti za podaljšanje dogovora ustavil tranzit plina ob 6. uri po srednjeevropskem času.

Posledično se je ustavil tranzit plina na Slovaško, v Moldavijo in do neke mere tudi na Madžarsko. S tem se je, kot piše britanski BBC, končalo obdobje poceni ruskega plina v Evropski uniji.

Leta 2021, leto pred začetkom ruske agresije v Ukrajini, je ruski plin predstavljal več kot 40 odstotkov uvoza plina v EU. Zaradi invazije na Ukrajino je večina evropskih držav zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina - ta je tako lani predstavljal manj kot deset odstotkov uvoza plina v EU.

Članice EU iz srednje in vzhodne Evrope še vedno odvisne od ruskega plina

So pa od ruskega plina še vedno v veliki meri zaradi zemljepisnih in političnih razlogov odvisne nekatere članice EU iz srednje in vzhodne Evrope. Članici EU in Nata Madžarska in Slovaška sta denimo kljub vsemu ohranili tesne stike z Moskvo.

Odkar je več podvodnih eksplozij leta 2022 poškodovalo plinovod Severni tok, po katerem je plin po dnu Baltskega morja potoval v severno Nemčijo, je Rusija plin v Evropo dobavljala po dveh poteh. Plinovod Turški tok pod Črnim morjem in njegov celinski podaljšek Balkanski tok oskrbujeta Bolgarijo, Srbijo in Madžarsko, medtem ko je dobava prek Ukrajine temeljila na petletni pogodbi, ki sta jo ukrajinska energetska družba Naftogaz in operater plinovoda GTSOU podpisala z ruskim energetskim velikanom Gazpromom leta 2019.

Uradni podatki kažejo, da je količina plina, prepeljanega prek Ukrajine, lani znašala 14,65 milijarde kubičnih metrov, kar je nekaj manj kot polovica vsega ruskega plina, ki je pritekel v Evropo.