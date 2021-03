Uspelo jim je! Ladja Ever given v Sueškem prekopu že pluje (FOTO)

Plovba skozi Sueški prekop je spet mogoča, saj je upravitelju prekopa (SCA) uspelo splaviti nasedlo kontejnersko ladjo. Za odpravo zastoja več sto ladij, ki čakajo na prečkanje, bodo po navedbah SCA potrebni okoli trije dnevi in pol.



Velik napredek pri splavitvi ladje Ever Given, ki je nasedla pred skoraj tednom dni, so naredili danes zjutraj. Nato se je očitno spet zapletlo, saj so mediji zgodaj popoldne poročali, da je ladja spet blokirala to pomembno pomorsko pot med Azijo in Evropo. Malo pozneje pa so ladjo vendarle uspeli splaviti in sprostiti pot.



Prekop, zgrajen leta 1869 in pozneje razširjen, je pomembna pomorska pot med Azijo in Evropo, ki ladjam prihrani pot okrog Afrike. Po navedbah AFP gre prek kanala več kot deset odstotkov svetovne pomorske trgovine, velik del tega je prevoz nafte in žita. Lani je po podatkih SCA kanal prečkalo 18.829 ladij z 1,17 milijarde ton blaga, leto prej 18.880 ladij z 1,21 milijarde ton blaga.



Blokada samo SCA povzroča od 12 do 14 milijonov dolarjev izpada prihodka dnevno. Po ocenah vodilne svetovne zavarovalne in pozavarovalne skupine Lloyd's je blokada ustavila prevoz 9,6 milijarde dolarjev vrednega tovora dnevno.