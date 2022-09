Usodni trebušni ples: profesorica ostala brez službe zaradi videa

Egiptovsko sodišče je podprlo odločitev Univerze Suez, ki je odpustila profesorico, potem ko je na internetu objavila svoj trebušni ples. Mona Prince, ki je na fakulteti za književnost državne univerze učila angleščino, je leta 2017 na svojem osebnem profilu na facebooku objavila videoposnetek, kako pleše trebušni ples v tradicionalnem modrem oblačilu z dolgimi rokavi. Pozneje so se na spletu mimo njene volje pojavile še njene fotografije v kopalkah.

Objava je sprožila pravo polemiko, saj so se nekateri študenti pritožili, da profesorica Princeova, ki je sicer Egipčanka, s takšnimi vsebinami spodkopava verske vrednote, na drugi strani pa je naletela na odobravanje in podporo. Univerza je sklicala disciplinsko komisijo in profesorico suspendirala.

Rušenje javnega reda?

Egiptovsko vrhovno administrativno sodišče je zdaj razsodilo, da je Mona Prince kršila pravila obnašanja za visokošolske profesorje in da je »njeno obnašanje daleč od znanstvenega opisa akademskega dela« na njenem delovnem mestu, poleg tega pa da je »širila ideje, ki nasprotujejo božanskim prepričanjem«, in rušijo javni red. Sodišče je v razsodbi zapisalo, da objava in deljenje posnetka na družabnih omrežjih »škodita ugledu univerzitetnih profesorjev in njihovi odgovornosti, da širijo prave vrednote«.

Profesorica naj bi kršila pravila vedenja.

Razsodba je dokončna in profesorici prepoveduje delati na javnih univerzah. Gre za še eno od vrste sodb, za katere aktivisti in aktivistke za pravice ženske v Egiptu pravijo, da predstavljajo poskus uvajanja strogih konservativnih verskih in družbenih pravil, ki omejujejo osebno svobodo. Profesorica ni hotela neposredno komentirati razsodbe sodišča, je pa na facebooku zapisala, da je zaradi takšne odločitve sodišča »žalostna za Egipt, žalostna za našo zgodovino, civilizacijo in kulturo«.