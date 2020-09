Usmrtili športnika, olimpijski komite šokiran

Rokoborca Navida Afkarija, ki je bil v Iranu obsojen na smrt, so kljub številnim protestom mednarodnih organizacij danes v Shirazu usmrtili. Sedemindvajsetletnika so usmrtili v zaporu Adel-Abad na jugu Irana, je danes poročala iranska državna televizija.



Minuli teden so številni najvidnejši člani rokoborske skupnosti protestirali proti smrtni obsodbi Afkarija. Tudi ameriški predsednik Donald Trump je prek Twitterja pozval iranske oblasti, naj »se usmilijo tega mladeniča«, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach pa je izjavil, da je Mok »izjemno zaskrbljen«.



Kasneje so pri Mok objavili tudi izjavo za javnost, v kateri so izrazili šok in nejevero nad dogodkom v Iranu. »Mok je šokiran zaradi današnjega dogodka. Predsednik Moka je ta teden osebno zaprosil predsednika Irana, da pokaže milost do Navida Afkarija, a z upoštevanjem suverenosti islamske republike Iran.« »Izredno smo zaskrbljeni, da naše prošnje in tiste številnih športnikov, različnih rokoborskih in ostalih združenj ter državnih organov v Iranu niso obrodile sadov. Naše misli so z družino in prijatelji Navida Afkarija,« so zapisali.



Iranske oblasti so zavrnile vse prošnje in kritike tako lokalnih kot mednarodnih organizacij.



Iranske oblasti so Afkarija obsodile na smrt, ker naj bi med protivladnimi protesti v Shirazu leta 2018 ubil varnostnika. Dejale so, da je Afkari uboj priznal, vendar pa so tako športnik kot njegova družina in organizacije za človekove pravice dejali, da so oblasti priznanje dobile zgolj zavoljo hudega mučenja.