Ušla iz premikajočega se letala

Moški se je menda slabo počutil, a ga osebje ni hotelo spustiti z letala.

Moški in ženska, ki sta se na newyorškem letališču La Guardia skupaj s svojim psom vkrcala na letalo, ki je bilo namenjeno v Atlanto, sta povzročila incident, ko sta, ko se je letalo že premikalo po letališki stezi, odprla vrata in se skupaj s psom po blazini, ki se je aktivirala, spustila na tla.Pravzaprav je vrata odprl 31-letni, ki se menda ni dobro počutil, vrtelo se mu je in osebje je prosil, naj ga spustijo z letala, česar pa niso storili. Opravila se je zato lotil sam, ko je 23-letnavidela, da je partner odšel, pa se mu je skupaj s psom pridružila, saj ga, kot je pozneje povedala, ni želela pustiti samega. Z njima je na skoraj polnem letu potoval tudi, ki se je vračal k družini na Florido, in spomni se, da je par, oba je opisal kot prijetna, pred tem prosil več ljudi, tudi njega, če bi z njima menjali sedeže.»Najprej sta hotela moj sedež, češ da bi bilo tam njunemu psu bolj udobno, a sta si le nekaj minut pozneje premislila. To se mi je zdelo čudno, a si nisem belil glave z njunim početjem, v ušesa sem si vtaknil slušalke in poslušal glasbo, ko so ljudje nenadoma začeli vstajati, čeprav smo se že premikali. Nekaj jih je teklo proti sprednjemu delu letala, najbrž so hoteli ustaviti tistega, ki je odpiral vrata,« se spominja Johnson, ki pa ni videl para, kako sta se spustila na tla.Murdock in Grecova je seveda nista odnesla brez posledic, saj so ju policisti kmalu po tem, ko sta pristala na letališki stezi, aretirali, psa pa so jima odvzeli in predali zavetišču za živali.