Ursula von der Leyen vrača udarec ZDA, a je ob tem izrazila obžalovanje

EU je v odziv na uvedbo ameriških carin na aluminij in jeklo sprožila protiukrepe, ki bodo prizadeli uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 26 milijard evrov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem danes izrazila obžalovanje. Napovedala je, da bo EU protiukrepe uvedla postopoma, prvi del bo začel veljati 1. aprila.

»Evropska unija mora ukrepati za zaščito potrošnikov in podjetij. Protiukrepi, ki jih sprejemamo danes, so močni, a sorazmerni. Medtem ko ZDA uvajajo carine, vredne 28 milijard dolarjev, se mi odzivamo s protiukrepi, vrednimi 26 milijard evrov,« je v odzivu na uvedbo ameriških carin na uvoz aluminija in jekla dejala predsednica Evropske komisije von der Leyen.

Napovedala je, da bo EU protiukrepe uvedla postopoma, prvi del bo začel veljati 1. aprila, v celoti pa bodo začeli veljati 13. aprila.

Sredi aprila še dodatni ukrepi

Kot so navedli na komisiji, bodo 1. aprila znova začeli veljati carinski protiukrepi iz let 2018 in 2020, ki so bili začasno zaustavljeni. Sredi aprila pa bodo – po posvetovanjih z državami članicami in deležniki – začeli veljati še dodatni.

Danes so začele veljati 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Veljajo za uvoz jekla iz EU, Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, Velike Britanije, Brazilije, Japonske in Južne Koreje ter uvoz aluminija iz EU, Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike in Velike Britanije.

ZDA so bile po podatkih združenja Eurofer leta 2023 za EU drugi največji trg za izvoz izdelkov iz jekla, v največje svetovno nacionalno gospodarstvo je šlo 2,2 milijona ton oz. 13,5 odstotka izvoza teh izdelkov.

Manjši je bil po podatkih združenja European Aluminium predlani skupni izvoz izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin iz EU. Dosegel je nekaj več kot 620.300 ton. Od tega je na ZDA odpadlo 155.160 ton oz. četrtina. Drugi največji trg je bila Turčija z okoli 79.400 tonami, sledile so Mehika, Kitajska, Kanada.