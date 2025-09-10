NAGOVOR

Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Napovedala je še, da bo komisija prihodnji mesec ustanovila donatorsko skupino za Palestino.
Fotografija: Ursula von der Leyen. FOTO: Sebastien Bozon/Afp
Odpri galerijo
Ursula von der Leyen. FOTO: Sebastien Bozon/Afp

N. B., STA
10.09.2025 ob 10:09
10.09.2025 ob 10:12
N. B., STA
10.09.2025 ob 10:09
10.09.2025 ob 10:12

Poslušajte

Čas branja: 2:35 min.

Evropska komisija bo spričo dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu začasno ustavila dvostransko podporo Izraelu, je danes napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. V govoru o stanju EU v Evropskem parlamentu v Strasbourgu je dejala, da bo komisija predlagala tudi začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma EU-Izrael.

»Evropa se je znašla v boju. Borimo se za celino, ki mora biti celovita, in na kateri bo vladal mir,« je nagovor pričela Ursula von der Leyen. »To je boj za našo prihodnost,« je dodala. 

Ustavitev dvostranske podpore Izraelu

»Ustavili bomo dvostransko podporo Izraelu. Ustavili bomo vsa plačila, pri čemer to ne bo vplivalo na naše sodelovanje z izraelsko civilno družbo,« je povedala von der Leyen.

Poleg tega bo komisija predlagala začasno prekinitev trgovinskega dela pridružitvenega sporazuma EU-Izrael ter sankcije proti skrajnim izraelskim ministrom in nasilnim naseljencem.

Von der Leyen se zaveda, da bo težko doseči večino in da se bodo ukrepi nekaterim zdeli preveč, drugim pa premalo drastični. »Vsi pa moramo prevzeti svojo odgovornost - Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija,« je poudarila.

Napovedala je še, da bo komisija prihodnji mesec ustanovila donatorsko skupino za Palestino, vključno s posebnim instrumentom za obnovo Gaze. To bo mednarodna pobuda z regionalnimi partnerji in bo temeljila na dosežkih konference v New Yorku, ki sta jo organizirali Francija in Savdska Arabija.

Pozvala k izpustitvi vseh talcev

Ponovno je pozvala k izpustitvi vseh talcev, ki jih je med vdorom v Izrael 7. oktobra 2023 zajelo islamistično gibanje Hamas, neomejenemu dostopu humanitarne pomoči v Gazo in takojšnjemu premirju v palestinski enklavi.

»Cilj Evrope je bil vedno isti. Resnična varnost za Izrael in varna sedanjost in prihodnost za vse Palestince,« je poudarila.

Dolgoročno je po njenih besedah edini realističen mirovni načrt tisti, ki temelji na rešitvi dveh držav, ki živita druga ob drugi v miru in varnosti, z varnim Izraelom, delujočo palestinsko upravo in brez Hamasa. Evropa se je po njenih besedah vedno zavzemala za to, zdaj pa je čas, da stopi skupaj in to uresniči.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Izrael Ursula von der Leyen vojna Gaza

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.