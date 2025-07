Ursula von der Leyen na tnalu skrajno desnih! Orban jasen: »Gospa predsednica, čas je za odhod!«

Evropski parlament bo v Strasbourgu glasoval o predlogu nezaupnice Evropski komisiji, ki so jo vložili skrajno desni poslanci. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v ponedeljkovi razpravi v parlamentu očitke, med katerimi je nepregledno ravnanje v času pandemije covida-19, zavrnila.

Romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), v kateri so se od predloga nezaupnice distancirali, je v razpravi komisiji očital pomanjkanje preglednosti in spoštovanja pravosodja, med drugim v zvezi z naročanjem cepiv proti covidu-19. Predlagatelji komisiji očitajo še nezakonito vmešavanje v volitve v Romuniji in Nemčiji.

Orban: »Gospa predsednica, vodenje je odgovornost. Čas je za odhod!«

Znan kritik EU, madžarski premier Viktor Orban je ob tem sporočil: »Jutri nastopi trenutek resnice: na eni strani bruseljska imperialna elita, na drugi pa domoljubi in zdrav razum. Brez izmikanja, treba je sprejeti odločitev.

Predsednica komisije, ki je aktualni mandat nastopila 1. decembra lani, je trditve iz predloga označila za lažne, podpisnike iz treh skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta pa za teoretike zarot in podpornike ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Članom desno- in levosredinskih skupin je medtem zagotovila, da je komisija pripravljena delati za kompromis in enotnost.

Glasovanje bo potekalo okoli poldneva, pri čemer pa ni pričakovati, da bi predlog nezaupnice prejel zadostno podporo. Da je sprejet, mora namreč prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki hkrati predstavlja večino vseh članov parlamenta.