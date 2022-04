Urška Bačovnik delila fotografijo, ob kateri bi še kamen zajokal (FOTO)

Na širšem območju Kijeva v zadnjih dneh odkrivajo strašne posledice vojne v Ukrajini. Mnogi prebivalci so zbežali, stavbe so povsem uničene, veliko je mrtvih civilistov. Po navedbah ukrajinskih oblasti so v Kijevu in njegovi okolici odkrili že več ko 1200 trupel.

Soproga predsednika slovenske vlade Urška Bačovnik Janša je na twitterju poobjavila fotografijo dveh otrok, ob kateri je avtor Thomas Theiner zapisal, da so ukrajinski prostovoljci severno od Kijeva našli otroke sirote, katerih starše so ubili ruski vojaki. Nekoč je bil pripadnik italijanske vojske, ki je živel in delal v Kijevu od leta 2009, zdaj pa poroča o Ukrajini za Euromaidan Press. Piše, da so povsod v Ukrajini, kjer so bili Rusi, pobili 2–3 odstotke prebivalstva. Razlog: da bi jih prisilili v podrejenost. Če bi Rusija zavzela vso Ukrajino, bi to pomenilo 1,3 milijona mrtvih ljudi.«

Oblasti proučujejo 5600 primerov domnevnih vojnih zločinov, ki naj bi jih storile ruske sile od začetka invazije, identificirali pa so več kot 500 domnevnih vojnih zločincev, med njimi so tudi višji predstavniki ruske vojske. »Kar vidimo v vseh regijah Ukrajine, so vojni zločini, zločini proti človečnosti in delamo vse, da bi to popravili, je poudarila ukrajinska generalna tožilka Irina Venediktova.

Na vzhodu države se ljudje pripravljajo na obsežne spopade

V Ukrajini se medtem nadaljujejo spopadi predvsem na vzhodu države. »Ruska vojska nadaljuje vojno proti civilistom zaradi pomanjkanja zmag na fronti,« je na telegramu zapisal regionalni guverner Oleg Sinegubov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem znova opozoril, da se ruske sile pripravljajo na še obsežnejše operacije na vzhodu države. »Pripravljamo se na njihove akcije. Odgovorili jim bomo.«

Veliko ljudi skuša še vedno zbežati pred spopadi na vzhodu. Po navedbah guvernerja Luganska Sergeja Gajde na dan območje zapusti od 2500 do 2700 ljudi, okoli 20 do 25 odstotkov prebivalstva pa ostaja tam. Z območja so med drugim rešili okoli 50 ranjenih in starejših pacientov, ki so jih na varno ob podpori Zdravnikov brez meja odpeljali s posebnim bolniškim vlakom ta konec tedna. Načrtujejo pa nove evakuacije.

Napetosti se ne bodo končale s to vojno

Napetosti med Rusijo in Ukrajino se po prepričanju svetovalca Zelenskega Olekseja Arestoviča ne bodo končale s to vojno. »Rusija si prizadeva ustvariti novo obliko imperija bodisi z Vladimirjem Putinom ali Aleksejem Navalnim, tako bosta v 32 do 35 letih z Rusijo še najmanj dva takšna spopada,« je povedal. Menjava oblasti v Kremlju torej po njegovem ne bo končala konfrontacij z Ukrajino.