Urno postavko jim je zvišal za 35 centov: »To je norčevanje iz delavcev«

Zaposleni pri podjetju Amazon so že dolgo nezadovoljni z delovnimi razmerami, ki so naravnost izkoriščevalske, še bolj pa s plačo, ki jim jo za njihovo težaško delo nameni eden najbogatejših zemljanov. V preteklosti so se že večkrat odločili za stavko, o razmerah opozarjajo tudi na družabnih omrežjih, nato pa so končno dočakali dan, ko jim je bilo obljubljeno povišanje plače.

A veselja je bilo konec v trenutku, ko so dobili plačilni list in opazili, da se jim je urna postavka zvišala za vsega 35 centov! »To je norčevanje iz delavcev, na plečih katerih si je zgradil imperij,« je znesek komentiral eden od zaposlenih v Amazonovem največjem distribucijskem centru, ki je v britanskem Tilburyju.

Skupaj s še več sto kolegi je nato preprosto zapustil delovno mesto ter odkorakal v menzo podjetja, kjer so se odločili ostati, dokler ne dobijo prave povišice. Besne delavce so nadrejeni poskušali prepričati, naj se vrnejo na delo, opozorili so jih, da za čas stavke ne bodo prejeli plačila, a zaposleni imajo dovolj. Novica se je hitro razširila še na dva druga distribucijska centra v državi in tam so se prav tako odločili za stavko.

Zaradi vedno višjih življenjskih stroškov so zaposleni želeli, da bi se jim urna postavka zvišala za dva evra.

Kot so pozneje povedali predstavniki sindikata, so zaposleni zaradi vedno višjih življenjskih stroškov vodstvo prosili, da bi se jim urna postavka povišala za dobra dva evra, kar se je tudi sindikalistom zdelo izjemno razumno, če ne celo preskromno, a vodilni, kot kaže, nimajo enakega mnenja. Kaj o stavki, ki mu bo povzročila precej škode, saj je povsem ohromila delovni proces in razjezila kupce, saj jih več sto tisoč paketov ne bo prejelo pravočasno, meni Jeff Bezos, ni znano.

Jeff Bezos s partnerico uživa na dopustu v Londonu. FOTO: Brian Snyder/Reuters

Trenutno s partnerico uživa na dopustu v londonskem hotelu s petimi zvezdicami in zapravlja v najprestižnejših trgovinah. Njegovo premoženje je ocenjeno na 156 milijard evrov.