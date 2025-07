Uradnikova mlada ljubica na družabnem omrežju delila fotografije in resno ogrozila državno varnost

V javnost je pricurljala afera, ki je močno zatresla politični parket, ne le v Rusiji in regiji, po vsem svetu. Visoki uradnik ruskega obrambnega ministrstva, šlo naj bi za 66-letnega Andreja Belousova, naj bi namreč vojaško transportno letalo Iljušin-76 uporabil kar za prevoz svoje 23-letne ljubice Marije Šalajeve.

Čeprav se je Belousov zavil v molk, pa si Šalajeva ni mogla pomagati, da ne bi na družbenih omrežjih objavila več fotografij in videoposnetkov, na katerih se je brez zadržkov pohvalila s svojim luksuznim življenjskim slogom, na eni od fotografij pa pozira tudi na letalu med leto v Rostov na Donu, kjer se nahaja pomembno vojaško poveljstvo.

Šalajeva je v objavah, ki so bile pozneje izbrisane, razkrila, da je letela z vojaškim letalom in da je na potovanje vzela tudi svojega triletnega sina. S tem je sprožila ugibanja, da je oče njenega otroka prav Belousov. V eni izmed objav je zapisala: »Kdo pravi, da letala ne letijo v Rostov? Letijo – samo ne vsa in ne za vsakogar.« Dodala je tudi, da ji je njen »dragi« rezerviral termin za manikiro v mestu.

Vpleteni bodo »najdeni in kaznovani«

Da je njen »dragi« prav Belousov, je izbrskal neodvisni beloruski medij Nexta, ki ima sedež v Varšavi, in sicer na podlagi fotografij in videoposnetkov, ki jih je Šalajeva objavila. Belousov, ki je ekonomist in civilni tehnokrat brez vojaškega čina, namreč ustreza njenemu opisu ljubimca kot »človeka iz Kremlja« s »stopnjo zanesljivosti 200 odstotkov«.

Razkritje je povzročilo pravo paniko v ruskih vojaških krogih, ne toliko zaradi same afere, temveč zaradi resnega varnostnega tveganja, ki bi ga lahko povzročile njene objave. Rostov na Donu je namreč ključno poveljniško središče za vojno v Ukrajini, objave Šalajeve pa bi lahko nasprotni strani ponudile dragocene obveščevalne podatke. Upokojeni general Vladimir Popov je ob tem že zagrozil, da bodo vsi vpleteni v razkritje občutljivih informacij »najdeni in kaznovani«.