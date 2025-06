Uradniki ugrabili dvojčico in jo poslali v Ameriko, sestro je ponovno videla po 17 letih

Kljub temu da sta Shuangije Zeng in Esther Frederick dvojčici, sta odraščali na različnih celinah več kot 11.000 kilometrov narazen. Esther je posvojila ameriška družina, misleč, da so malčico rešili iz brezna revščine, ko je imela komaj dve leti, a resnica je bila veliko bolj grozljiva.

Esther, ki so ji starši ob rojstvu nadeli ime Fangfang, so namreč ugrabili uradniki, ki so se preveč zavzeto trudili, da bi ljudem vsilili politiko enega otroka. Deklico so nato poslali v ZDA, posvojiteljem pa natvezili zgodbo o tem, kako so jo našli zapuščeno pred vrati ene od tovarn ter ji rešili življenje. Po pravem čudežu pa sta se sestri zdaj, 17 let po tem, ko so Esther tako kruto iztrgali iz ljubeče družine, našli.

Za to gre zahvala ameriški novinarki Barbari Demick, ki je več let raziskovala, kaj se je med leti 1979 in 2015 dogajalo z otroki iz kitajskih družin, ki so štele več kot tri člane. Pri tem je naletela tudi na Yuan Zanhua, ki ji je povedala, da je leta 2005 rodila dvojčici, ker je že imela dva otroka, pa jo je bilo na smrt strah, kaj se bo zgodilo. Njeni strahovi so se uresničili 21 mesecev pozneje, ko so v njeno hišo vdrli neznanci in brez vsakršnega pojasnila iz posteljice zgrabili eno od deklic ter odšli v neznano.

Sprav niso hoteli sodelovati

Barbara Demick je mesece iskala informacije, kaj se je z deklico zgodilo, in jo na koncu našla v Teksasu. Njeni posvojitelji z novinarko sprva niso hoteli govoriti, a Barbara ni mogla tako velike novice zadržati zase in Estherini družini je povedala, da je njihova hči živa in zdrava. To je bilo dovolj, da se jim je od srca odvalil velik kamen, veselje pa je bilo še večje, ko sta si tudi ameriška posvojitelja le premislila in želela slišati resnico o tem, kako sta dobila svojo hčer.

Dekleti sta si nato začeli dopisovati, nekajkrat sta se tudi slišali, dokler si nista po skoraj dveh desetletjih tudi padli v objem. Na izredno čustvenem srečanju sta si obljubili, da bosta redno v stikih, Esther načrtuje tudi obisk rodne vasi, čeprav bo še naprej živela v ZDA, kjer je pravzaprav edini dom, ki ga je kdaj poznala.